Krzysztof Ibisz to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych prezenterów w Polsce. Oprócz niewątpliwie świetnej dykcji może pochwalić się również młodym wyglądem. Dziennikarz od zawsze chciał szczęśliwego związku. Jako pierwszej "usidlić" Ibisza udało się dziennikarce Annie Zejdler. Byli małżeństwem od 1998 roku do 2004 roku. Owocem tego związku jest syn Maksymilian. Już rok po rozstaniu z pierwszą żoną poślubił Annę Nowak, która przyjęła dwuczłonowe nazwisko i obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN Style. Ostatecznie i to małżeństwo nie przetrwało.

Tak Krzysztof Ibisz poznał swoją trzecią żonę. Zakochani są razem od 2020 roku

Krzysztof i Joanna poznali się w lutym 2020 roku. Obecnie tworzą szczęśliwe małżeństwo i nie ukrywają łączącej ich miłości. Są razem już cztery lata. Podczas jednego z wywiadów prezenter wspomniał o początkach znajomości. Okazuje się, że po raz pierwszy zobaczył on swoją trzecią małżonkę w klubie sportowym. Od tego wszystko się zaczęło.

Zobaczyłem Asię, stała przy recepcji i po prostu piorun od razu, strzeliło, błyskawice, piorun sycylijski. Pomyślałem sobie, że marzyłbym o tym, żeby być z tą kobietą i żeby ona była moją żoną. Po prostu poczułem, że to jest to

- zdradził Krzysztof Ibisz w programie Izabeli Janachowskiej.

Krzysztof Ibisz opublikował na Instagramie niecodzienny wpis. Miał ważny powód

W poniedziałek na instagramowym koncie Krzysztof Ibisz opublikował osobisty wpis. Świętuje czwartą rocznicę poznania swojej żony. Na krótkim nagraniu widać zakochaną parę. Materiał ma bardzo pozytywny wydźwięk. Dołączony do niego został podpis, który wszystko wyjaśnił. "To już cztery lata od naszego poznania. Wiele musieliśmy zmienić, aby móc być razem i wiele wzajemnie się od siebie nauczyć. Nie była to prosta droga. Wiemy coraz lepiej, jak możemy się wzajemnie uszczęśliwiać i że nie ma na tym świecie nic cenniejszego niż szczęśliwa rodzina" - napisał Krzysztof Ibisz. Żona prezentera jest z zawodu lekarką. Małżonków dzieli 27 lat różnicy wieku.