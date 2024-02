Caroline Derpieński jakiś czas temu pojawiła się w polskim show-biznesie i wywróciła go do góry nogami. Polka, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, przedstawiła się jako modelka. Szczególnie zasłynęła ze swoich nietypowych wypowiedzi o związku z kilkadziesiąt lat starszym miliarderem. Derpieński rzadko kiedy opowiadała o swojej rodzinie. Wiadomo natomiast, że jej mama jest Polką, a ojciec Amerykaninem. Rodzice celebrytki nie są razem. W wywiadzie z Pudelkiem kobieta wyznała, że mężczyzna jest zaślepiony swoją nową partnerką. - Mój ojciec jest strasznie zaślepiony przez swoją żonę. Ona, szczerze mówiąc, wydaje więcej niż ja. Akceptuję to, ponieważ sama kocham luksusowe życie. Rozumiem jej decyzję - mówiła wówczas Caroline. Teraz znowu podjęła ten temat.

Caroline Derpieński szczerze o swoim ojcu. Padły mocne słowa. "Nienawidził mnie"

Caroline Derpieński aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil obserwuje ponad osiem i pół miliona użytkowników. Chociaż pojawiły się podejrzenia, że wiele kont jest kupionych i fikcyjnych. Na koncie celebrytki nie brakuje licznych zdjęć. Ostatnio kobieta zorganizowała sesję Q&A, gdzie fani mogli zadawać nurtujące ich pytania. Jeden z obserwatorów postanowił zapytać o ojca Derpieński. Bez wahania napisał, czy modelka tęskni za swoim ojcem, a także czy z nim rozmawia. Nie szczędziła słów.

Mam wywalone w niego, tak jak on miał wywalone od dnia, kiedy się urodziłam (przepraszam, nawet kiedy jeszcze się nie urodziłam, nienawidził mnie). Nawet ostatnio dowiedziałam się jak wygląda jego dom w Nowym Jorku i jego żoneczki, która ani dnia nie pracowała

- napisała bez wahania Caroline Derpieński. To jednak nie koniec. "Ukrywa od lat przed nim, że ma dwójkę dzieci na Ukrainie, a nawet już teraz wnuków. Wmówiła mu, że jest dziewicą, a jest Dziewicą Orleańską" - tak opisała swoją macochę. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Caroline Derpieński na Instagramie fot. Instagram/@carolinederpienski/screen

Caroline Derpieński zabrała głos w sprawie materiału Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz opowiedział o partnerze influencerki

Niedawno głośno zrobiło się o materiale Krzysztofa Stanowskiego na temat Caroline Derpieński. W nagraniu nie zabrakło tematu posiadłości celebrytki w USA, a także informacji na temat jej słynnego partnera, którym jest Krzysztof P. W rozmowie z Plotkiem, influencerka przyznała, że dziennikarz nie zachował się odpowiednio, przywołując informacje z przeszłości miliardera. - Uważam że okropne jest dojeżdżanie człowieka traumami sprzed dziesiątek lat. Każdy ma jakieś traumy, o których chce zapomnieć i żyć dalej w spokoju oraz szczęściu, a tutaj nagle z du*** wywlekany jest ból i cierpienie. Po prostu uważam, że to nie w porządku i nie chciałabym czegoś takiego przeżywać teraz, jak pan Krzysztof P. - wyznała Derpieński. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Korwin Piotrowska wyliczyła hipokryzje Derpieński. Modelka grozi pozwem. "Próbuje ze mnie zrobić ladaczn*cę"