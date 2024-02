Druga połowa 2023 roku była ciężka dla Julii Kuczyńskiej. Znana celebrytka - w sieci jako Maffashion - nie tylko prowadziła publiczne potyczki słowne z ojcem jej syna - Sebastianem Fabijańskim, nie szczędząc mu szpil. "Nie otrzymuję i nie otrzymywałam alimentów na swojego synka. Nie ma też żadnej opieki naprzemiennej, o której czytam" - mówiła na InstaStories. Do tego doszło rozstanie z mężczyzną, który wypełnił jej pustkę po rozstaniu z aktorem. Mowa o raperze blu3aby. Mateuszowi - bo tak ma na imię jej były wybranek - oo zakończeniu tej relacji, rozwiązał się język i przez kilka dni zamieszczał w mediach społecznościowych wymowne nagrania. Poinformował nawet, że Julia postraszyła go prawnikami. Jeśli jednak wierzyć doniesieniom jednego z portali, blogerka modowa weszła niedawno w nowy związek. Wiadomo, kto jest rzekomo jej kolejnym wybrankiem.

Maffashion i Bartosz Bednorz są parą?

Wygląda na to, że "Taniec z Gwiazdami", w którym Maffashion weźmie udział na wiosnę, nie jest jedynym nowym rozdziałem w jej życiu. W poniedziałek przeczytaliśmy na Pudelku, że od niedawna serce modowej celebrytki jest zajęte. Jej nowym wybrankiem jest ponoć siatkarz, grający w naszej reprezentacji na pozycji przyjmującego - Bartosz Bednorz. Póki co na razie rzekomi zakochani nie potwierdzili tych rewelacji, ale dowodem Pudelka na ich znajomość jest nie tylko wspólna impreza, z której jedno ze zdjęć wylądowało na InstaStories siatkarza, ale i inny fakt. "Sama influencerka udostępniła na swoim profilu mocno sugestywne zdjęcie. 'Zdradziła się', umieszczając w sieci kadr z wykwintnej kolacji z widokiem na panoramę śląskiego miasta. Jej czujni fani natychmiast spostrzegli, że obecny po drugiej stronie stołu mężczyzna miał na sobie takie same spodnie, co siatkarz towarzyszący Maffashion podczas spotkania z jej menadżmentem" - czytamy. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy?

Nie obawia się bliskości z partnerem z "Tańca z Gwiazdami"

Maffashion nie należy do przesadnie wstydliwych osób. Dlatego umiejętności taneczne, które wymagają bliskiego kontaktu na parkiecie z partnerem, nie są dla niej problematyczne. Niedawno na ramówce Polsatu, w rozmowie z dziennikarzem Plotka celebrytka wyznała, że lubi tańczyć, jednak nigdy nie robiła tego na taką skalę, jak w programie. - Tutaj będę musiała wyjść ze strefy komfortu i się zmierzyć z całkowicie nową dla mnie rzeczą - powiedziała nam. Czy boi się bliskości z tanecznym partnerem? Maffashion ma jasno określone stanowisko w tej sprawie. - Nie, nie. Ja traktuję ten program jako rozrywkę, ale to też będzie praca. Takie są te tańce, tak one wyglądają i profesjonalnie do tego podchodzę - wyjaśniła. Trzymacie za nią kciuki? Pierwsze - publiczne - wspólne zdjęcie Maffashion i Bartosza Bednorza znajdziecie w galerii na górze strony.

