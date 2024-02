Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda poznali się w liceum i rozpoczęli swój związek, gdy byli jeszcze nastolatkami. Odkąd Duda został prezydentem kraju, raz po raz pojawiają się plotki o ich rzekomych problemach w małżeństwie. Choć głowa państwa niejednokrotnie zapewniała, że doniesienia o kryzysie są nieprawdziwe, nie każdy wierzy tym tłumaczeniom. Kiedy 11 listopada 2023 roku para prezydencka pojawiła się na obchodach święta niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie, internauci w mig wyłapali gest Agaty Dudy wobec męża.

Nagranie z Andrzejem i Agatą Dudami robi furorę. Chodzi o jeden gest. "Ciche dni?"

Na nagraniu widzimy, jak Andrzej Duda szuka kontaktu z żoną Agatą, chcąc w pewnym momencie wziąć ja za rękę. Pierwsza dama odsuwa zaś dłoń, stanowczo idąc przed siebie. "Chyba jakieś ciche dni u pary prezydenckiej", "Ups. W pałacu lodowato", "Problemy w raju" - drwią internauci pod filmikiem udostępnionym na portalu X (Twitter). Więcej zdjęć Andrzeja i Agaty Dudów znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Andrzej i Agata Dudowie planowali rozwód? Takie plotki krążą już od dawna

Choć Andrzej Duda niejednokrotnie przeczył jakimkolwiek plotkom o kryzysie w związku małżeńskim z Agatą, nie każdy wierzy tym tłumaczeniom. Z tematem rozprawił się były współpracownik prezydenta, który wypowiedział się na ten temat w książce autorstwa Kamila Dziubki "Kulisy PiS". "Miałem okazję obserwować ich z bliska i nigdy nie widziałem scen, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że to jest małżeństwo w kryzysie. Jak to w życiu, zdarzały się różne spięcia, ale nie tego typu" - czytamy wypowiedź anonimowego rozmówcy Dziubki. Z tej samej publikacji dowiedzieliśmy się, że Andrzej Duda ma się też niezwykle liczyć z opinią swojej żony. "Nie chcę powiedzieć, że Andrzej jest pod jej butem, ale ona jest typem nauczycielki również w codziennym życiu" - dodał rozmówca Kamila Dziubki. Warto tutaj napomknąć, że Agata Kornhauser-Duda od 1998 do 2015 roku pracowała w liceum w Krakowie jako nauczycielka języka niemieckiego.

