Media od lat rozpisują się o romansie Władimira Putina z gimnastyczką Aliną Kabajewą, która ma być matką jego dwójki, a nawet trójki dzieci. Tymczasem pojawiają się informacje o nowej kochance prezydenta Rosji. Mowa o Ekaterinie "Katii" Mizulinie, stojącej na czele Ligi Bezpiecznego Internetu.

Kim jest Ekaterina Mizulina, nowa kochanka Władimira Putina? "Barbie, która cenzuruje rosyjski internet"

Ekaterina Mizulina jest córką senator Eleny Mizuliny, która ma antyukraińskie i proputinowskie poglądy. Ojcem Ekateriny jest profesor filozofii Michaił Mizulin. Jak podaje portal focus.ua kobieta studiowała na Uniwersytecie w Londynie, a w 2004 roku uzyskała dyplom na wydziale studiów orientalnych i afrykańskich. Ma stopień naukowy z historii sztuki i języka indonezyjskiego oraz doświadczenie w pracy jako tłumaczka oficjalnych delegacji rosyjskich. Ukraińskie media opisują ją jako "wykształconą w Londynie Barbie, która cenzuruje rosyjski internet".

Ekaterina Mizulina jest przewodniczącą Rosyjskiej Ligi Bezpiecznego Internetu. W zeszłym miesiącu żądała przeprosin od jednej ze studentek, która podawała w wątpliwość przymusową służbę wojskową. Zagroziła, że będzie sądzona za dyskredytację armii. Doprowadziła też do aresztowania tiktokera z Młodawii, który wrzucił do sieci parodię rosyjskiego żołnierza. Mizulinie przyglądali się także współpracownicy zmarłego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ujawniono, że uwielbia kreacje luksusowych domów mody. Zastanawiano się, skąd ma na to pieniądze, biorąc pod uwagę, że jest zatrudniona w organizacji pozarządowej.

Ukraińskie media o nowej kochance Władimira Putina. "Całkowicie w jego stylu"

O kochance Władimira Putina huczy w mediach. Rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka Olga Romanowa w ukraińskim Kanale 24 mówiła: - Katia Mizulina jest całkowicie w stylu Putina. Zawsze podobały mu się takie Barbie. Według oficjalnych informacji potwierdzonych przez Kreml Putin tylko raz był żonaty z Ludmiłą Aleksandrowną. Mają dwie córki. Rozwiedli się w 2013 roku.