Katarzyna Dowbor jest słynną osobowością telewizyjną i od lat gości w polskim show-biznesie. Widzowie uwielbiali ją oglądać w roli prowadzącej programu "Nasz nowy dom". Teraz mają okazję przyglądać się jej poczynaniom w porannym formacie "Pytanie na śniadanie". Wielu intryguje również jej życie prywatne. Dziennikarka doczekała się dwójki dzieci, ale z pewnością niewielu wie, że ma też brata Tomasza. Mężczyzna spełnia się jako biznesmen w Stanach Zjednoczonych.

Katarzyna Dowbor dumnie wypowiada się o bracie. Tomasz zrobił karierę za oceanem

Katarzyna Dowbor rzadko wypowiada się na temat relacji rodzinnych. Wyjątek zrobiła jednak w swojej książce z 2013 roku o tytule "Mężczyźni mojego życia". To właśnie w niej możemy bliżej poznać jej brata. Okazuje się, że mężczyzna lata temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i robi tam nie lada karierę. "Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Wyjechał do USA we wczesnych latach 80-tych. Nie znał wtedy angielskiego. Mieszkał w Nowym Jorku, rankami chodził do szkoły, wieczorami pracował jako taksówkarz. Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery" - opisuje w książce. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Dowbor rozpływa się nad bratem. "Niesamowity jest to człowiek"

Katarzyna Dowbor w książce "Mężczyźni mojego życia" wyjawiła również, że Tomasz jest bardzo ambitny. Skończył jedną z prestiżowych uczelni. W tym przypadku ciężka praca się opłaciła. Brat dziennikarki ma do dyspozycji prywatny jacht. Oprócz tego interesuje się sportem i trenuje triathlon. "O tym, jak niesamowity jest to człowiek, świadczy fakt, że kierując swoimi klinkami, jako dojrzały już mężczyzna i głowa rodziny skończył na Uniwersytecie Columbia reżyserię i produkcję filmową, ponieważ zawsze go to bardzo interesowało. Ostatnio zaczął trenować triathlon, co może być oznaką kryzysu wieku średniego. Wcześniej biegał maratony. Ma też własny jacht z wielką polską banderą. Posiada dwa obywatelstwa i jest wielkim polskim patriotą. (…) Do dzisiaj jest takim wariatem jak w młodości" - zdradza w książce. Spodziewaliście się tego? ZOBACZ TEŻ: Ekspert ocenia dom Katarzyny Dowbor. Oberwało się innym gwiazdom. Mówi o "pseudoluksusie".

