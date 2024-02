Blanka Lipińska w 2022 roku ujawniła, że kupiła drewniany dom za miastem, w cichym i malowniczym miejscu. Kilka miesięcy później poinformowała, że wybuchł w nim pożar. - Nie mam się dobrze, bo przedwczoraj w nocy spalił się mój dom w lesie. Ten, który niedawno kupiłam i ten, z którego tak bardzo się cieszyłam - mówiła na InstaStories. W rozmowie z Party ujawniła jednak, że posiadłość udało się odbudować. - Udało nam się ten dom odbudować i mam nadzieję, że już w Boże Narodzenie będę mogła, trzymajmy naprawdę za to kciuki, ja za to bardzo trzymam, że już będziemy mogli święta tam spędzić z moją rodziną - mówiła jeszcze w listopadzie. Blanka Lipińska na Instagramie dzieli się kadrami z domu, zdradziła też więcej na jego temat. Ma sposób na to, żeby chronić prywatność.

Blanka Lipińska o domu. "Od ulicy nie ma okien"

Blanka Lipińska nie zdradza dokładnej lokalizacji domu. Ujawniła jedynie, że znajduje się on nad wodą, godzinę drogi od warszawskiego Wilanowa. Chociaż podzieliła się kilkoma ujęciami wnętrz, a fani są zgodni, że pięknie się urządziła, nie ma zamiaru pokazywać, jak dom wygląda na zewnątrz. Jeden z internautów zapytał się jej, czy obawia się paparazzi. Lipińska ujawniła, że dom nie ma okien ze strony ulicy, właśnie ze względu na ochronę prywatności.

Sporo sąsiadów we wsi (i okolicach) wie, że to mój dom. Natomiast nie sądzę, żeby komuś z nich przyszło do głowy sprzedawać to mediom. To się zwyczajnie nie opłaca. Pieniądze marne, a bycie donosicielem to obciążenie na całe życie. Zwłaszcza że ludzie tam są super! Mega pomocni i tacy serdeczni! Oni sami z siebie przychodzą zapytać, czy coś pomóc. To dość niecodzienne, przynajmniej w Wawie. P.S. Poza tym od ulicy nie ma okien. Zabieg celowy

- napisała na InstaStories.

Blanka Lipińska sama urządzała dom

Blanka Lipińska na Instagramie ujawniła też, że dom urządzała samodzielnie, wspólnie z partnerem Pawłem Baryłą. "Poza tym, że jest zachwycający, jest też funkcjonalny. Bardzo dużo kosztowało nas to nerwów. Zmian, stresu, kłótni, wrzasków. Bywało różnie, ale teraz, kiedy kończymy, to jest mi tak przykro, że chyba zaczniemy zawodowo ludziom chaty robić" - napisała.