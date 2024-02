Maryla Rodowicz wystąpi w "Sanatorium miłości"? Bezcenna reakcja

Maryla Rodowicz bez wątpienia jest ikoną polskiej muzyki i stylu. Piosenki artystki nuci wiele pokoleń, a ona sama mimo upływu lat, ani myśli zwalniać tempa i wciąż występuje publicznie. Oprócz tego często pojawia się w telewizji i udziela wywiadów. Niedawno uchyliła nawet rąbka tajemnicy w sferze prywatnej i rozgadała się na temat planów matrymonialnych. Czyżby w jej życiu szykowała się wielka rewolucja?

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz smutno o inflacji. "Nie mamy na nic wpływu"

Maryla Rodowicz pojawi się w "Sanatorium miłości"? Padła jasna deklaracja

W sobotę 17 lutego odbył się wielki finał piątej edycji "The Voice Senior". Podczas wydarzenia Maryla Rodowicz udzieliła krótkiej wypowiedzi portalowi Show News. Rozmowa nieco odbiega jednak od wielkich emocji i muzycznych poczynań uczestników. Gwiazda została zapytana, czy dalej poszukuje wybranka swojego serca. - Nie, ja wcale nie szukam męża. Mam dużo miłości od moich fanów, od publiczności i to wystarczy - wyjaśniła. Zaraz po tym reporterka zapytała ją, czy byłaby w stanie zgłosić się do randkowego show, w celu znalezienia miłości. Jako przykład podała "Sanatorium miłości". Jej odpowiedź była powalająca. - W życiu! To obciach... Ja do "Sanatorium miłości", do sanatorium? Samo to słowo to obciach - stwierdziła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Maryla Rodowicz - życie prywatne

Maryla Rodowicz przez kilka lat była w związku z aktorem Danielem Olbrychskim, który wówczas był mężem Moniki Dzienisiewicz. Ich uczucie uchodziło za jeden z najsłynniejszych polskich romansów w tamtych czasach. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Jakiś czas później związała się z aktorem Krzysztofem Jasińskim, z którym doczekała się dwójki dzieci: syna Jana i córki Katarzyny. Natomiast, w 1989 roku wzięła ślub z Andrzejem Dużyńskim. Ma z nim syna Jędrzeja. Od 2016 roku małżeństwo pozostawało w separacji, a w 2021 roku uzyskali rozwód. ZOBACZ TEŻ: Maryla Rodowicz nie wytrzymała. Jasno określiła, jaki ma stosunek do Kościoła. "Jesteście wstrętni".

Maryla Rodowicz na finale KAPiF.pl