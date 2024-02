Synową Marty Lipińskiej jest znana aktorka. Nie zgadniecie, kto to

Zdarza się, że dzieci idą w ślady rodziców i tak w show-biznesie jest obecna spora część klanu Królikowskich, czy Zborowskich, jak Zofia Zborowska, która jest córką Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że synem Anny Seniuk jest aktor Grzegorz Małecki, czy że braćmi ciotecznymi są Cezary Żak i Tadeusz Drozda. A kim jest synowa Marty Lipińskiej? To popularna aktorka.

Marta Lipińska ma znaną synową

Marta Lipińska jest cenioną aktorką teatralną, filmową i serialową, znaną m.in. z "Nad Niemnem", "Bożej podszewki" czy "Rancza". Jej pierwszym mężem był operator filmowy Krzysztof Winiewicz, jednak ich małżeństwo się rozpadło. Lipińska ponownie wzięła ślub w 1968 roku z aktorem Maciejem Englertem. Doczekali się dwójki dzieci: Anny, która jest kostiumografką oraz Michała, pracującego jako operator filmowy.

Michał Englert początkowo układał sobie życie u boku reżyserki Małgorzaty Szumowskiej. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało. W 2005 roku poznał Maję Ostaszewską, z którą ma dwoje dzieci. Para do tej pory nie sformalizowała związku, jednak ze względu na staż związku, z pewnością można nazwać ją "synową" Marty Lipińskiej.

Historia związku Michała Englerta i Mai Ostaszewskiej

Maja Ostaszewska nie należy do gwiazd, które dużo opowiadają o życiu prywatnym, jednak od czasu do czasu, przy wyjątkowych okazjach, publikuje wspólne zdjęcia z ukochanym w mediach społecznościowych. Z Michałem Englertem poznali się w 2005 roku, gdy aktorka pracowała na planie filmu "Solidarność, Solidarność", a on był operatorem. W rozmowie z "Elle" Maja Ostaszewska przyznała, że w ich związku zdarzają się kłótnie. - Mamy duże temperamenty, ale naturalne wyrażanie emocji jest oczyszczające i szczere. Czasem przypominamy włoski schemat - pół tygodnia potrafi być cudownie, a pół niemal w kryzysie - przyznała. Para w 2007 roku doczekała się syna Franciszka, a dwa lata później córki Janiny. Aktorka kilka razy mówiła też o tym, dlaczego razem z Michałem Englertem nie zdecydowali się na ślub. - Kiedy byłam dużo młodsza, to był to też bunt przeciwko temu, że w Polsce nie wszyscy mogą wziąć ślub i taki też bunt przeciwko temu, że postrzegało się kobietę jako kogoś, kto odniósł sukces tylko przez pryzmat tego, czy wzięła ślub i ma dzieci - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Nie wyklucza jednak tego w przyszłości. Po wspólne zdjęcia Ostaszewskiej i Englerta zapraszamy do galerii na górze strony.