19 lutego 2024 roku TVP ogłosiła, kto będzie reprezentować Polskę na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Na liście kandydatów znaleźli się między innymi: Justyna Steczkowska, Marcin Maciejczak, Daria oraz Izabela Zabielska. Zgłoszenia można było wysyłać do 2 lutego. W poniedziałkowy poranek wszystko stało się jasne. W "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, że Polskę na Eurowizji będzie reprezentować Luna. Gwiazda wykona w Malmö utwór "The Tower". Więcej o tym przeczytacie tutaj. Co wiemy o piosenkarce? Do tworzenia muzyki inspirują ją odgłosy natury.

Luna śpiewała od dziecka. W 2022 roku wydała debiutancką płytę

Luna, czyli Aleksandra Wielgomas, urodziła się w 1999 roku. Już od dziecka interesowała się śpiewaniem. Kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim oraz występowała w chórze Artos im. Władysława Skoraczewskiego w warszawskim Teatrze Wielkim. W 2018 roku zaczęła współpracę z wytwórnią Kayax i wydała swój debiutancki utwór "Na wzgórzach niepokoju". Występowała wtedy pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. W 2020 roku zmieniła swój wizerunek oraz kierunek kariery muzycznej. Przybrała pseudonim Luna. Zaczęła współpracę z producentem muzycznym, Michałem "Foxem" Królem. 22 kwietnia 2022 roku wydała swój debiutancki album "Nocne zmory".

"Pytanie na śniadanie". Luna opowiedziała o sobie. "Emocjonalne i intuicyjne podejście do życia"

19 lutego Luna wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Piosenkarka opowiedziała o swojej reakcji na informację o tym, że już w maju będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. - Zupełnie się tego nie spodziewałam. To jest cały czas jak taki sen, ale czuję ogromne wyróżnienie i taką nobilitację też, ale również kredyt zaufania i mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję jak najpiękniej - mówiła. Katarzyna Dowbor chwaliła Lunę. Stwierdziła, że wygląd wokalistki wskazuje na to, że jest prawdziwą artystką. Prowadząca zapytała o jej charakter. - Jaka jest Luna? - powiedziała Dowbor. Piosenkarka otworzyła się na temat swojej wrażliwości. - Wewnątrz jest jeszcze trochę takim dzieckiem, które doświadcza świata, które jest emocjonalne. To, co chyba najbardziej mnie cechuje, to jest takie bardzo emocjonalne i intuicyjne podejście do życia - wyznała wokalistka. Cieszycie się, że to właśnie Luna pojedzie do Malmö?

Luna Fot. 'Pytanie na śniadanie' / TVP / screenshot

Luna o swojej inspiracji do tworzenia muzyki. "Odgłosy wiatru, wody, palącego się ognia"

W jednym z wywiadów Luna opowiedziała o tym, co inspiruje ją do tworzenia muzyki. To dość nietypowe dźwięki. - Inspirują mnie na pewno różne odgłosy, takie organiczne, które słyszę obok siebie. Wiesz, odgłosy wiatru, wody, palącego się ognia. Tak samo kosmos jest dla mnie bardzo inspirujący. Wiadomo, że nie słyszę go na co dzień, chyba że włączę sobie na YouTube, ale jest niesamowitą przestrzenią, której bardzo lubię słuchać. Staram się też słuchać siebie i ludzi wokół mnie, to też jest bardzo inspirujące i pomaga w tworzeniu - powiedziała dla Interii.