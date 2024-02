Po zmianach w TVP pracę w "Pytaniu na śniadanie" stracili wszyscy dotychczasowi prowadzący, wśród nich także Izabella Krzan. Była miss długo nie zabawiła na bezrobociu, bo niedawno dostała fuchę u Krzysztofa Stanowskiego, który właśnie ruszył z nowym projektem. Krzan ma już za sobą debiut na "Kanale Zero". Poranny program poprowadziła wraz z raperem Tede. Już na samym początku przyznała, że jest zestresowana i trzęsą się jej ręce. Więcej przeczytacie tutaj. Była prezenterka TVP ma ostatnio dużo na głowie, bo zdecydowała się na kupno mieszkania. Krzan wybrała rynek wtórny, więc przed nią najtrudniejszy etap - remont. O szczegółach opowiedziała podczas Q&A z fanami.

Izabella Krzan kupiła mieszkanie. "Strach przykrywa na ten moment radość i ekscytacja"

Izabella Krzan właśnie udostępniła na Instagramie zdjęcia swojego nowego mieszkania. Nie da się ukryć, że miejsce wymaga generalnego remontu i przed nią sporo pracy. Modelka zdecydowała się na 79-metrowe mieszkanie w starej kamienicy w centrum miasta. Przyznała, że musiała posiłkować się kredytem. Krzan właśnie ogłosiła, że po dopełnieniu wszystkich formalności lada moment zaczyna wyczekany remont. "Wbrew pozorom nie dwa, a sześć miesięcy czekania na remont za nami. Tyle czasu zajęło gromadzenie wszelkiej potrzebnej papierologii… Dużo stresów, rozczarowań i cierpliwości, ale od jutra oficjalnie wjeżdżamy. I nie, nie jestem naiwna. Wiem, ze przede mną jeszcze wiele problemów, ale fakt, że po dużych perturbacjach wystartowaliśmy z remontem, jest naprawdę kojący. Ps. Jeśli macie jakieś pytania w tematach budowlanka/dokumentacje przed remontowe/wnioski w urzędach/pozwolenia na budowę - zapraszam na konsultacje" - napisała na Instagramie. W rozmowie z fanami Izabella Krzan odpowiedziała na pytania dotyczące nowego lokum. "Wygląda na to, że dużo do zrobienia. Nie jesteś przerażona?" - zapytała jedna z internautek. Prezenterka przyznała, że ma dużo obaw, ale wreszcie będzie mogła stworzyć mieszkanie swoich marzeń.

Jestem! Na maksa! (przerażona - przyp red.) Ale to będzie pierwsze mieszkanie zrobione totalnie pode mnie, więc strach przykrywa na ten moment radość i ekscytacja - odpowiedziała Krzan.

Izabella Krzan kupiła mieszkanie do remontu fot. instagram.com/izabellakrzan

Izabella Krzan o kulisach remontu. "Czy mogłabym tą papierologie olać? Pewnie tak."

W rozmowie z fanami Izabella Krzan przyznała, że na ten moment swojego życia nie chciałaby mieszkania z ogródkiem. Podkreśliła, że lubi mieszkać w mieście i nie chciałaby spędzać dnia, stojąc w korkach. Napisała, że posiadanie domu wiąże się z licznymi obowiązkami, a na domy w dzielnicach Warszawy, które ją interesują, po prostu jej nie stać. W dalszej części Q&A była prezentera TVP opowiedziała także o tym, co musiała załatwić przed przystąpieniem do remontu. Jak się okazuje, komplikacji było sporo. "Zaraz po kupieniu mieszkania zgłosiłam chęć przeprowadzenia remontu administracji zarządzającej budynkiem. Otrzymałam wtedy informację, że zmiany, które zamierzam przeprowadzić, wymagają pozwolenia Wydziału Architektury i Budownictwa (Budynek jest w gminnej ewidencji zabytków). Mniej więcej dwa miesiące zajęło mi kompletowanie pełnej dokumentacji i tworzenie potrzebnych projektów (oczywiście wykonywał to architekt, konstruktor budowlany, część nawet kominiarz i elektryk). 10.11.23 złożyłam dokumenty w Wydziale. Przez kolejne dwa miesiące dostawałam informacje o kolejnych potrzebnych "papierkach". I po trzech miesiącach dostałam zgodę. Czy mogłabym tę papierologię olać? Pewnie tak, ale w takich sytuacjach może wpaść do was niezapowiedziany gość i zburzyć plany" - napisała na InstaStories. Izabella Krzan zdradziła też, w jakim stylu chce urządzić nowe mieszkanie. Modelka podzieliła się swoimi inspiracjami.

Izabella Krzan o kulisach remontu. 'Czy mogłabym tą papierologie olać? Pewnie tak.' Izabella Krzan o kulisach remontu. 'Czy mogłabym tą papierologie olać? Pewnie tak.'; fot. instagram.com/izabellakrzan