17 lutego Krzysztof Stanowski opublikował długo wyczekiwany film na temat Caroline Derpieński. W materiale znalazły się informacje na temat miejsca zamieszkania celebrytki w USA. Modelka oprowadziła dziennikarza po budynku, jednak nie zaprosiła go do środka swojego apartamentu, tłumacząc się bałaganem po przeprowadzce. W filmie znalazły się także informacje na temat partnera Derpieński. Jak się okazuje, jest nim Krzysztof P., polski biznesmen, który ma za sobą kryminalną przeszłość. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule "Krzysztof Stanowski prześwietlił przeszłość Jacka od Derpienski. W tle niezapłacone alimenty na ok. 50 mln zł". Postanowiliśmy zapytać Caroline Derpieński o to, co sądzi o materiale Stanowskiego. Nie jest zadowolona.

Caroline Derpieński ostro o Stanowskim. "To nie w porządku"

Poprosiliśmy Caroline Derpieński o komentarz w sprawie materiału opublikowanego na Kanale Zero. Modelka odniosła się do fragmentu filmu na temat Krzysztofa P. Stwierdziła, że Stanowski nie zachował się odpowiednio, wyciągając na światło dzienne informacje z przeszłości biznesmena. - Uważam że okropne jest dojeżdżanie człowieka traumami sprzed dziesiątek lat. Każdy ma jakieś traumy, o których chce zapomnieć i żyć dalej w spokoju oraz szczęściu, a tutaj nagle z du*** wywlekany jest ból i cierpienie. Po prostu uważam, że to nie w porządku i nie chciałabym czegoś takiego przeżywać teraz, jak pan Krzysztof P. - powiedziała w rozmowie z nami. Modelka podkreśliła także swoją niezależność. - Nikt, ale to nikt, nigdy mną nie sterował, nie steruje i nie będzie sterował. Ja mam za silną osobowość i zawsze mam swoje zdanie na każdy temat - dodała Derpieński.

Caroline Derpieński poznała Krzysztofa P. w wieku 17 lat. "To był ten moment, który zmienił jej życie"

Dziennikarz opowiedział w swoim materiale na Kanale Zero o tym, jak Caroline Derpieński poznała Krzysztofa P. Miała wtedy 17 lat a biznesmen 57. - Elite Club Monaco, gdzie za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Miss Elite 2020 i tam drugą wicemiss została Caroline Derpienski (...) - I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa i polskiego show-biznesu - wyjaśnił Stanowski. ZOBACZ TEŻ: Korwin Piotrowska wyliczyła hipokryzje Derpieński. Modelka grozi pozwem. "Próbuje ze mnie zrobić ladaczn*cę"

Caroline Derpieński Fot. KAPiF.pl