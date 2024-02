Matka córki Rzeźniczaka powie jej o siostrze? Ewelina Taraszkiewicz już wie, co zrobi

Paulina Rzeźniczak urodziła. Dziewczynka, która otrzymała imię Antonina, przyszła na świat 10 lutego 2024 roku. Rodzice przekazali radosną nowinę dopiero 18 lutego, a cisza, jaka przez ten czas panowała na ich profilach w mediach społecznościowych, podsycała ciekawość fanów. Zwłaszcza że oboje bardzo chętnie relacjonowali przebieg ciąży i nie ukrywali, że bardzo cieszą z tego, co ich czeka. W międzyczasie pojawiły się nawet plotki o rzekomym kryzysie w ich związku, ale Jakub Rzeźniczak odniósł się do sprawy i poinformował, że wszystko u nich dobrze. Antonina to trzecie dziecko piłkarza, a w dniu, którym rodzice przekazali, że jest już z nimi, Ewelina Taraszkiewicz urządziła Q&A. O co zapytał jeden z fanów matkę najstarszej córki piłkarza?

Jakub Rzeźniczak powitał trzecie dziecko

Jakub Rzeźniczak i Ewelina Taraszkiewicz kilka lat temu mieli romans, którego owocem jest Inez. Mama wychowuje ją samodzielnie, a piłkarz nie utrzymuje z nią kontaktów. Niedawno w rozmowie z "Dzień dobry TVN", gdzie pojawił się z żoną Pauliną, wyznał, że z sześciolatką nie czuje żadnej więzi, o czym przeczytacie TUTAJ. Piłkarz przyznał wtedy, że nie chce, by dziewczynki się poznały. Co sądzi na ten temat Taraszkiewicz? "Czy mówisz Inez o siostrze? Bardzo trudny temat" - brzmiało jedno z pytań, które padło podczas sesji Q&A, którą urządziła 18 lutego. Celebrytka odpisała dosadnie: "Nie", po czym nawiązała do syna Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień - Oliwiera. Chłopiec zmarł w lipcu 2022 roku. Miał prawie dwa lata i chorował na nowotwór. "Inez dopiero niedawno dowiedziała się od nas o Olisiu i bardzo to przeżyła. Wiadomość o małej siostrze bardzo by ją ucieszyła, ale w zaistniałej sytuacji nie będę jej o tym mówić. Ona tego zwyczajnie nie zrozumie, dlaczego nie może jej zobaczyć i będzie to kolejny cios" - wyjaśniła dalej Taraszkiewicz. Na końcu podkreśliła jednak, że ma wiarę w to, że "jak dziewczynki dorosną, to same zdecydują, co dalej".

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak zostali rodzicami

Jak wspomnieliśmy, 18 lutego Rzeźniczakowie przekazali, że ich córka jest już z nimi. Opublikowali serię zdjęć, na których widać malucha, a także ich dłonie. Później piłkarz dodał InstaStories, na którym pokazał, jak jego żona karmi dziewczynkę. Przy okazji dodał emotkę z serduszkami. Zdjęcia Rzeźniczaków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

