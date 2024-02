Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są bardzo aktywni w sieci. Małżeństwo wręcz specjalizuje się w tworzeniu zabawnego contentu w postaci rolek na Instagramie. Mają one na celu przedstawić rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest - bez zbędnych filtrów. Tym razem para miała kontakt z funkcjonariuszami policji, co również musiało zostać uwiecznione.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na drodze. "Policjant chciał autograf"

Małżeństwo spędzało ze sobą czas i nie spodziewało się, że tego dnia nastąpi spotkanie z funkcjonariuszami policji. "Zgadnijcie za co? I pomyśleć, że przez ostatnie pięć lat nie złapałem nawet jednego najdrobniejszego punkciku" - napisał Maciej Dowbor na Instagramie, relacjonując zatrzymanie. Z kolei na nagraniu słyszymy komentarz samego kierowcy, jego żony oraz córki. - To nie ja miałem prowadzić - podsumował gorzko prezenter. Fani Dowbora od razu przeszli do sekcji komentarzy. "Wpatrywał się w piękną żonkę zamiast na drogę", "Oczywiście, że za niewinność", "Zdarza się najlepszym" - czytamy pod postem.

Joanna Koroniewska w 2014 roku wyszła za Dowbora. Jak się poznali?

Dziś widzimy parę najczęściej we wspomnianych filmikach na Instagramie. Łączy ich długoletnia więź, a wszystko zaczęło się na planie "M jak miłość", w którym Koroniewska dostała rolę Małgosi, a Dowbor miał przeprowadzać wywiady z obsadą. - Pojechałem nagrywać kulisy "M jak miłość". [...] Powiedzieli, że muszę z tą nagrywać, bo gra jedną z głównych postaci. "Z tą wieśniarą to ja nie chcę", pomyślałem. Miałaś wsiowe zdjęcie - wyznał Dowbor na Instagramie. - Przyjechałem na zdjęcia tak, jak byłem umówiony. Siedziała tam taka naburmuszona blondyna wieśniara, czyli ty. I mówi do mnie: "Spóźniłeś się. Długo musimy tu czekać? Dwie godziny już czekam". "Jesteś jedynym dziennikarzem, na którego czekałam dwie godziny" - odparła Joanna Koroniewska. - Nie mogliśmy się skupić. Przyznaj, coś zaiskrzyło - dodał prezenter. Wówczas Dowbor i Koroniewska byli z innymi partnerami. Czekali zatem na odpowiedni moment. - Kiedy zamknęliśmy już wszystkie poprzednie etapy naszego życia, bardzo szybko zamieszkaliśmy razem - zdradziła z kolei aktorka w "Vivie!". Zdjęcia znajdziecie w galerii.

