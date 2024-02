Niedawno obserwatorzy Jakuba Rzeźniczaka zwrócili uwagę na nietypową aktywność piłkarza w mediach społecznościowych. Miał on zostawiać polubienia pod nieprzychylnymi komentarzami na temat jego żony, Pauliny. W mediach od razu pojawiły się informacje o rzekomym kryzysie u Rzeźniczaków. Piłkarz teraz postanowił zdementować plotki. Stwierdził, że wszystkie doniesienia były manipulacją i zareagował na posty roześmianą emotką, a nie kciukiem w górę. Teraz piłkarz stara się zażegnać plotki o rzekomym kryzysie. Opublikował na InstaStories zdjęcie z żoną i córką, która przyszła na świat 10 lutego 2024 roku.

Zobacz wideo Ewelina Taraszkiewicz odnosi się do wywiadu Rzeźniczaka. Mówi o rozprawie o zniesławienie przez jego żonę

Jakub Rzeźniczak pokazał zdjęcie żony z córką. Tak wspólnie spędzają czas

Wszystko wskazuje na to, że doniesienia o rzekomym kryzysie w małżeństwie Rzeźniczaków nie były prawdziwe. 18 lutego 2024 roku zakochani poinformowali o narodzinach córki. Przy okazji wyjawili także, jakie imię wybrali dla swojej pociechy. "Antoninka 10.02.2024 rok" - napisali pod zdjęciem, na którym cała trójka trzymała się za ręce. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Później Jakub Rzeźniczak opublikował na InstaStories zdjęcie uśmiechniętej Pauliny, która karmiła ich córkę. Piłkarz oznaczył ukochaną i podpisał fotografię emotikoną z serduszkami. Teraz chyba nikt nie ma wątpliwości, że u Rzeźniczaków wszystko dobrze się układa. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Rzeźniczak Fot. @jakubrzezniczak25 / Instagram / screenshot

Jakub Rzeźniczak o kontakcie z córką z poprzedniego związku. "Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały"

Jakiś czas temu Paulina i Jakub Rzeźniczakowie udzielili wywiadu w programie "Dzień dobry TVN". W trakcie rozmowy piłkarz został zapytany o kontakt ze swoją córką z poprzedniego związku. - Nie chcę się powtarzać i nie chcę do tego wracać. Po prostu nie czuję żadnej więzi [z Inez - red.] po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały. Próbowanie co chwilę jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja - mówił w programie. Słowa Rzeźniczaka spotkały się z ogromną krytyką. Piłkarz postanowił się wytłumaczyć. "Zgodziliśmy się na ten wywiad tylko pod warunkiem, że tematy z mojej przeszłości nie będą poruszane. Pytania redaktora TVN całkowicie mnie zaskoczyły" - napisał na InstaStories.