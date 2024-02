Obecnie trendują mocno pocieniowane włosy. Modne stały się też grzywki. Bez względu na długość włosów taka fryzura potrafi odmłodzić i dodać świeżości. Taki styl przypadł do gustu Marcelinie Ziętek, która przeszła ostatnio lekką metamorfozę. Jesteście ciekawi efektów?

Marcelina Ziętek obcięła włosy. "Super wyglądasz"

Ukochana polskiego skoczka cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach. Nie można przejść obojętnie obok jej postów, a szczególnie obok nowej fryzury, którą zaprezentowała ostatnio w sieci. "Żółty to mój ulubiony kolor (oczywiście zaraz po czarnym), wprowadza mnie w słoneczny nastrój. Macie coś żółtego?" - napisała ukochana skoczka na Instagramie, nawiązując do żółtego swetra, w którym zapozowała do zdjęcia. To jednak nie ubranie Marceliny Ziętek przykuwa wzrok na jej najnowszym zdjęciu, a nowa fryzura. Partnerka Piotra Żyły wciąż ma brązowe włosy, ale o wiele bardziej nowoczesne cięcie. Celebrytka postanowiła skrócić kosmyki i mocno je pocieniować. Nie umknęło to fanom Zietęk, którzy zasypali ją komplementami. "Super wyglądasz", "Śliczna jesteś", "Piękna" - piszą zachwyceni obserwatorzy w komentarzach.

Piotr Żyła przed związkiem z Marceliną był mężem Justyny. Jakie mają relacje?

Skoczek jest ojcem Jakuba i Karoliny, których doczekał się w związku z Justyną Żyłą. Dawna para rozstała się w atmosferze skandalu. Nie zabrakło uszczypliwości, wyzwisk i publicznego prania brudów. Te czasy jednak minęły - Piotr Żyła i Justyna Żyła nie drą już ze sobą kotów w mediach. Byli małżonkowie obecnie wiodą życie u boku nowych partnerów. Zarówno skoczek, jak i jego była żona spełniają się na innych ścieżkach. Znaleźli nić porozumienia, o czym sama zainteresowana powiedziała Plejadzie. - Piotrek, jako ojciec moich dzieci, bardzo mnie wspiera. Dogadujemy się lepiej, niż gdy byliśmy małżeństwem. Tak samo dobrze dogaduje się z moim partnerem. Jesteśmy taką patchworkową rodziną - wyznała w jednym z wywiadów. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

