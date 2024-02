Nie jest tajemnicą, że Victoria i David Beckhamowie są bardzo rodzinni. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci. W 2022 roku ich najstarszy syn Brooklyn wziął ślub z Nicolą Peltz. Jakiś czas temu celebryta wyjawił, że jest już gotowy na założenie rodziny. - Zawsze chciałem być młodym tatą. Marzy mi się, żebyśmy już niedługo założyli rodzinę, ale oczywiście dopiero wtedy, gdy moja żona będzie na to gotowa - mówił. Co na to jego mama? W ostatnim wywiadzie 49-letnia Victoria Beckham została zapytana o wnuki. Jej reakcja mówi wszystko. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Victoria Beckham usłyszała pytanie o wnuki. Co za reakcja

W ostatnim wywiadzie dla magazynu "Vogue" Victoria Beckham opowiadała m.in. o swojej karierze oraz rodzinie. W pewnym momencie dziennikarka zapytała ją o wnuki. Reakcja celebrytki była jednoznaczna. Beckham złapała się za kołnierzyk i nerwowo zaczęła się wachlować. - Jezus, co? Zaczekaj, poczekaj - odpowiedziała. - Nie sądzę. To się jeszcze nie dzieje, chyba że wiecie o czymś, czego ja nie wiem. To się jeszcze nie dzieje - mówiła, próbując obrócić całą sytuację w żart. Dodała, że w pokoju zrobiło się bardzo gorąco. Później Victoria Beckham przytoczyła historię Anny Wintour, do której wnuki zwracają się wyłącznie po imieniu. Celebrytce spodobało się takie rozwiązanie i jest szansa, że skorzysta z niego w przyszłości. - To bardzo eleganckie, więc może pójdę tą drogą - powiedzaiła w rozmowie z magazynem "Vogue".

Nicola Peltz o Victorii Beckham. "Ona jest geniuszem"

Przez długi czas media rozpisywały się o rzekomym konflikcie Victorii Beckham z synową Nicolą Peltz. Żona Brooklyna postanowiła zdementować te plotki. Wystąpiła na premierze filmu "Lola" w specjalnej kreacji zaprojektowanej przez Victorię Beckham. - Ona jest geniuszem. Jestem zaszczycona, że mogłam to dziś założyć. Czuję się trochę biznesowo, ale bardzo kobieco - mówiła o kreacji od teściowej Nicola Peltz w wywiadzie dla "People". Myślicie, że w plotkach o ich konflikcie jest ziarenko prawdy? ZOBACZ TEŻ: Rzekoma kochanka Davida Beckhama wściekła na piłkarza. "Oczywiście ja też jestem winna, nie tylko on"

