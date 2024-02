Dudowie świętują 29. rocznicę ślubu. W kościele doszło do zaskakującej sytuacji

Andrzej i Agata Dudowie są małżeństwem od 29 lat. Pierwszy ślub (cywilny) odbył się w grudniu 1994 roku, drugi - kościelny - 18 lutego 1995 roku, więc obchodzą rocznicę ślubu. I właśnie z tym drugim ślubem związana jest wyjątkowa historia. Para zdecydowała się wówczas, za namową księdza, który był również ich spowiednikiem, na nietypową rzecz.

Nie uwierzycie. Andrzej i Agata Dudowie zrobili to na ślubie

Andrzej i Agata Dudowie powiedzieli sobie sakramentalne "tak" przed ołtarzem 18 lutego. O szczegółach ślubu kościelnego po latach od wydarzenia opowiedzieli rodzice Dudy w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". Jak się okazuje, mama pana młodego odprowadziła go do ołtarza. To musiało wywołać niemałe zaskoczenie wśród zaproszonych gości, ponieważ kiedyś raczej nie praktykowało się takich zwyczajów.

Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało

- opowiadała we wspomnianej książce matka prezydenta Dudy, Janina Milewska-Duda.

Andrzejowi i Agacie Dudom błogosławił znany kapłan. Sami odczytali czytania w czasie mszy ślubnej

Jak się okazuje, w książce rodzice prezydenta wspominali również o innej nietypowej sytuacji, która miała miejsce na ślubie syna. Młody student prawa i studentka germanistyki sami odczytali czytania w czasie mszy ślubnej. Więcej zdjęć Andrzeja i Agaty Dudów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

- wspominała w książce mama prezydenta.