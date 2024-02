Małgorzata Foremniak dużą popularność zdobyła, dzięki roli doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". Znana jest także z filmów takich jak "Quo Vadis" czy "Och, Karol 2". Aktorka świetnie sprawdzała się także jako jurorka w programie rozrywkowym "Mam talent!". Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często pokazuje się bez makijażu. Widzimy też, że ma świetną sylwetkę. Małgorzata Foremniak ujawniła, czemu zawdzięcza młody wygląd i dobrą formę.

Małgorzata Foremniak stawia na naturę. Ten produkt macie w kuchni

Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, Małgorzata Foremniak nie korzysta z medycyny estetycznej. Gwiazda nie ma problemu z tym, że ma delikatne zmarszczki. - Jeżeli mam zabiegi, to one są czysto pielęgnacyjne. Jestem naturalna. Poza tym jestem aktorką i moja twarz jest moim wnętrzem i moje zmarszczki, które tworzy czas, są historią, którą mogę opowiedzieć poprzez moją twarz - mówiła w rozmowie z "Vivą!". W codziennej pielęgnacji stawia na naturę. Korzysta z produktów, które można znaleźć w kuchni. - Używam najprostszych kosmetyków. Był czas, że w ogóle z nich zrezygnowałam na rzecz organicznych olejów. Zostawiłam tylko delikatny krem nawilżający pod makijaż - mówiła w wywiadzie dla "InStyle". Małgorzata Foremniak ceni sobie zwłaszcza ocet jabłkowy, który nie tylko nakłada na twarz, ale też pije.

Robię peeling całego ciała z solą i od czasu do czasu wcieram w skórę, łącznie z twarzą, rozcieńczony ocet jabłkowy. Działa rewelacyjnie, kosmetycznie i leczniczo. Również go piję, z wodą i miodem. To jest mój power drink

– dodała w rozmowie z "InStyle". My ze swojej strony przypominamy jednak, że jeśli chcecie stosować ocet jabłkowy w podobny sposób, to warto wcześniej skonsultować się z lekarzem (zwłaszcza, jeśli macie problemy z układem pokarmowym).

Dieta Małgorzaty Foremniak. Jak dba o sylwetkę?

Małgorzata Foremniak nie ukrywa, że to, co ląduje u niej na talerzu, jest dla niej istotne. - Ciało budowane jest z tego, co dostarczamy. Żywność jest dla mnie bardzo ważna - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!". Aktorka pamięta też o regularnym nawadnianiu organizmu. Foremniak nie wyobraża sobie życia bez aktywności fizycznej. - Praca aktora wymaga ode mnie tego, abym była w dobrej kondycji. Biegam, pływam i ćwiczę z trenerem, wciąż jestem w ruchu. Lubię aktywne spędzanie czasu, ale potrzebuję też totalnego wyluzowania. Wyjeżdżam wtedy za miasto, wyłączam telefon, są tylko przyroda, książki i moje kochane zwierzaki. Uwielbiam ciszę - zdradziła w rozmowie z "Show". Po zdjęcia Małgorzaty Foremniak bez makijażu zapraszamy do galerii na górze strony.