Karolina Pajączkowska po zdobyciu doświadczenia w TVN-ie, przyjęła ofertę z TVP. Pracowała w TVP Info (od listopada 2019 roku do maja 2023 roku) i TVP World (od jesieni 2021 roku do maja 2023 roku). Szybko wyrosła na jedną z gwiazd stacji. Wiosną ubiegłego roku pożegnała się jednak z publicznym nadawcą. Niedawno premierę miał jej autorski kanał na platformie YouTube. Tymczasem pracowita dziennikarka ma ochotę... złożyć pozew przeciwko Telewizji Polskiej.

Karolina Pajączkowska dystansuje się od propagandy. "Nie utożsamiałam się z tymi poglądami"

Choć Karolina Pajączkowska prowadziła pasma informacyjne, dziś odcina się od propagandy, obecnej przez ostatnie osiem lat w Telewizji Polskiej. Jak podają Wirtualne Media, "wiedziała, gdzie pracuje", "chciała tworzyć fajne dziennikarstwo, co poniekąd się jej udało", ale nie miała nic wspólnego z tym, co pojawiało się na paskach jej programów.

To tak jakbyś pytał kierowcę autobusu marki Mercedes, czy utożsamia się z tą marką. No jeździ nią, prowadzi to auto. Ja prowadziłam te programy. Nie utożsamiałam się z tymi poglądami, one zostały mi gdzieś tam narzucone przez widzów, przez kolegów dziennikarzy - opisała. - Kiedy prowadziłam programy informacyjne, nie dodawałam komentarzy, celowo usuwałam je z promptera. Pracowałam tam, pobierałam pensję. Próbowałam być najbardziej niezależna, jak się dało. Co zresztą powodowało, że wiele razy byłam zawieszana, zdejmowano mnie z anteny, odwieszano itd.

Karolina Pajączkowska była mobbingowana. Będzie pozew przeciwko TVP?

Gdy Pajączkowska pracowała w TVP, szefem TAI był Michał Adamczyk. Na początku września 2023 roku Pajączkowska opisała, że w maju ub.r. Adamczyk miał zachować się wobec niej niewłaściwie, co bezskutecznie zgłosiła prezesowi i działowi zasobów ludzkich w TVP, ale bezskutecznie. "Jestem w posiadaniu nagrań i e-maili z udziałem p. Michała A. I nie tylko pana Michała A… Nie zdecyduję się na publikacje, gdyż TVP to dla mnie zamknięty etap. Kulminacją było wydarzenie z 26.05. Wcześniej dochodziło do mobbingu przez miesiąc" - napisała wówczas na platformie X. Adamczyk wówczas wystosował pozew przeciwko m.in. Pajączkowskiej, od której domagał się przeprosin i wpłaty 50 tys. złotych na Caritas Polska.

Niedawno w podcaście Radia ZET Karolina Pajączkowska stwierdziła, że zastanawia się nad pozwaniem Telewizji Polskiej. - Za to, jak potraktowano mnie w obliczu tego, co mnie spotkało w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - mówiła. Pisaliśmy o tym tutaj.

Nikt nie zadzwonił do mnie, nie zapytał, co się stało, dlaczego tak. To po prostu było: proszę dosłać list, uzupełnić swoje stanowisko itd. Nikogo nie obchodziło, jaka jest prawda, co stało się 26 maja, dlaczego osoba, która cieszyła się nieposzlakowaną opinią - bo nigdy nie miałam żadnych skarg, nagan - nagle poszła na zwolnienie lekarskie i mówi, że jej życie próbował ktoś zniszczyć

Karolina Pajączkowska złoży pozew przeciwko TVP? 'Nie utożsamiałam się z tymi poglądami' Pajączkowska szykuje pozew przeciwko TVP? Fot. kapif