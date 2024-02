Piąta odsłona muzycznego show dostarczyła niemałych emocji. Widzowie "The Voice Senior" z zapartym tchem śledzą wielki finał, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć jury w składzie: Tomasz Szczepanik, Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska oraz Halina Frąckowiak, która zastąpiła w programie Piotra Cugowskiego. Przyjrzyjmy się stylizacjom dam z wielkiego finału.

"The Voice Senior". Finałowa stylizacja Maryli Rodowicz

Wykonawczyni "Małgośki" nie zawiodła kreacją podczas finału show. Rodowicz od dawna zachwyca formą, a o sekrecie swojej urody mówiła między innymi w "Twoim Imperium" - Najważniejszy dla mnie jest sen, on mi gwarantuje urodę. Poza tym śpię w niskiej temperaturze, otwieram obydwa okna niezależnie od pogody. Czasem pada na mnie śnieg - wyznała gwiazda. - Moja mama mi powtarzała, że generałowa Zajączkowa miała pod łóżkiem bryły lodu i w wieku 95 lat miała młodych kochanków. Poza tym używam dobrych kosmetyków - dodała. W czym mogliśmy zobaczyć Rodowicz podczas wielkiego finału show? Diwa postawiła na granatowe cekiny od stóp do ramion - założyła połyskującą suknię do ziemi odsłaniającą ramiona. Do tego pokaźne złote łańcuchy i naszyjniki, które ozdabiały szyję wokalistki. Rodowicz przy tak charakterystycznej stylizacji nie mogła zapomnieć o granatowym cieniu na powiece, które wspaniale podkreślał jej tęczówkę. Artystka postawiła przy tym na proste włosy. Jak wam się podoba?

"The Voice Senior". Kreacje Frąckowiak i Węgorzewskiej

Jesteście ciekawi, co założyły pozostałe jurorki? Zacznijmy od Alicji Węgorzewskiej, która postawiła na stylizację rodem z filmu "Barbie". Śpiewaczka operowa założyła nieszablonowy, różowy komplet składający się z luźnej koszuli na krótki rękaw i spodni z szeroką nogawką. Cały strój mienił się z dużej odległości. Węgorzewska postanowiła przy tej kreacji związać włosy w koka i wypuścić dwa, pofalowane kosmyki. Halina Frąckowiak wyróżniała się na tle koleżanek, gdyż przyodziała kremową sukienkę w fasonie midi, do której nałożyła beżową narzutę. Do tego złote buty i połyskujący makijaż. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

