Krzysztof Stanowski wyjechał do Miami, aby prześwietlić karierę Caroline Derpieński. W materiale znalazły się również informacje o jej partnerze, którego przedstawia w mediach jako "Jacka". W rzeczywistości jest to Krzysztof P., biznesmen z Sosnowca. Okazało się, że mężczyzna był w przeszłości zamieszany w afery kryminalne. Jest również ojcem trzech córek. Stanowski wytłumaczył, jak Derpieński poznała się z partnerem. - Elite Club Monaco, gdzie za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Miss Elite 2020 i tam drugą wicemiss została Caroline Derpienski (...) To był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa i polskiego show-biznesu - wyjaśnił Stanowski w filmie. Jak mieszka celebrytka oraz jej partner? Derpieński oprowadziła dziennikarza po apartamentowcu.

Zobacz wideo Brzuszczyńska i Skrzeczkowska ostro o Derpieński. "Biedna dziewczyna z Pcimia Dolnego"

Caroline Derpieński oprowadziła Stanowskiego po apartamentowcu. Kino i podgrzewany basen to nie wszystko

W materiale Krzysztofa Stanowskiego celebrytka zgodziła się pokazać miejsce, w którym wynajmuje apartament. - Niektórzy ludzie snuli domysły, że ja mieszkam z Jackiem w wielkiej willi. Ja jasno w każdym wywiadzie podkreślam, że ja sama płacę i wynajmuję swoją przestrzeń. Dużo podróżuję i nie potrzebuję na razie wielkiej willi, bo nie mam rodziny - powiedziała dziennikarzowi. Derpieński wyjawiła, że za wynajem apartamentu o powierzchni 100 metrów kwadratowych płaci ponad cztery tysiące dolarów. Jak wygląda jej gniazdko? Tego niestety się nie dowiemy, ponieważ celebrytka nie wpuściła Stanowskiego do środka. - Powiedziała, że ma straszny bałagan i wysłała mi zdjęcia, że tam wszędzie stoją pudła, których jeszcze nie rozpakowała, bo się wprowadziła do tego mieszkania dwa dni wcześniej i mebli w ogóle jeszcze nie ma - wyjawił na Kanale Zero. Caroline zaprosiła jednak Stanowskiego do wspólnej części budynku, w którym mieszka. Pokazała lobby, psie spa, salę kinową oraz kuchnię, w której można zatrudnić prywatnego szefa. Następnie Derpieński pochwaliła się miejscem do gry w mini golfa oraz podgrzewanym basenem. Luksusowo? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Caroline Derpieński i Krzysztof Stanowski Fot. @Kanał Zero / YouTube / screenshot

Krzysztof Stanowski nie uwierzył Caroline Derpieński. "Kitem jest to"

Krzysztof Stanowski nie uwierzył w cenę i metraż apartamentu, o których mówiła Derpieński. - Jedna uwaga, moim zdaniem kitem jest to, że ma tam 100 metrów, moim zdaniem ma 75. Kitem jest również ta cena najmu. Moim zdaniem jest znacznie mniejsza i wynosi około 2,5 tys. dolarów - mówił na filmie. Stanowski opowiedział również o miejscu zamieszkania partnera Derpieński. Nie krył zdziwienia, gdy dowiedział się, że Krzysztof P. wcale nie ma willi w USA. Jak się okazało, biznesmen zamieszkuje zwykły szeregowiec. Dziennikarz ujawnił, jak prawdopodobnie wygląda jego lokum. Zdjęcie znajdziecie w galerii. ZOBACZ TEŻ: Stanowski zdemaskował miliardera Derpienski. Prześwietlił jego przeszłość. Jest o aferach kryminalnych