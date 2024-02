Rafalala słynie z kontrowersji. Jakiś czas temu o celebrytce było głośno, gdy w mediach pojawiła się informacja o tym, że spotyka się z Sebastianem Fabijańskim. - Mamy w sobie bardzo podobną wrażliwość, podobne gusta filmowe, mamy taką wiedzę, że możemy porozmawiać na temat teatru - mówiła wtedy. W sprawę została zamieszana również była partnerka aktora, Maffashion, której zespół prawników wysłał pismo do Rafalali. Influencerka zażądała zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych. Teraz o Rafalali znów jest głośno. Miała zaatakować trójkę nastolatków z Ukrainy.

Rafalala miała zaatakować nastolatków z Ukrainy. "Zaczęła krzyczeć"

14 lutego doszło do incydentu w centrum Lublina z udziałem Rafalali. Jak opowiedzieli nastoletni Ukraińcy, podczas powrotu ze szkoły natknęli się na celebrytkę, której towarzyszył mężczyzna oraz pies. Rafalala miała ich zaatakować. O sytuacji wypowiedziała się Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. - Chłopcy zainteresowali się psem. Był tej samej rasy, co najsłynniejszy zwierzak Ukrainy Patron. Zaczęli głośno mówić o nim po ukraińsku. To bardzo zdenerwowało tę osobę. Zaczęła krzyczeć, żeby wynosili się z Polski, a potem uderzyła Artioma kilkukrotnie w twarz, zdeptała mu słuchawki, a jej pies szarpał spodnie drugiemu z chłopców - powiedziała. Sprawą zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. "Nastolatkowie uciekli, nagrywając goniącą ich celebrytkę telefonem. Potem opowiedzieli o wszystkim dorosłym. Ci postanowili coś w tej sprawie zrobić. Apelują do świadków całej sytuacji o kontakt. Starają się także zabezpieczyć miejski monitoring" - czytamy na ich Facebooku.

Incydent z Rafalalą został zgłoszony do prokuratury. "Złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich poinformował Prokuraturę Okręgową w Lublinie oraz Komendę Wojewódzką Policji o całym incydencie. "Rafalala broni się, twierdząc, że była zaczepiana, jednak nagrania pokazują, że manipuluje, bo słychać na nich, jak krzyczy za dziećmi, że są złodziejami. Naszym zdaniem sprawę powinna wyjaśnić prokuratura, dlatego złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" - czytamy w mediach społecznościowych OMZRiK.