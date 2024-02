Tak wygląda dieta Cristiano Ronaldo. Kucharz zdradził sekret jego sylwetki

Cristiano Ronaldo to portugalski piłkarz, który obecnie gra na pozycji napastnika w saudyjskim klubie Al-Nassr. Sportowiec od lat odnosi wiele sukcesów. Ma na koncie pięć złotych piłek. Cristiano Ronaldo niedawno skończył 39 lat, a mimo to nie schodzi jeszcze z boiska. Może pochwalić się doskonałą formą i wyrzeźbioną sylwetką. Nie jest tajemnicą, że piłkarz przywiązuje ogromną wagę do ćwiczeń oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Niedawno wieloletni kucharz Portugalczyka, Giorgio Barone, wyjawił, co znajduje się w jego diecie. Więcej zdjęć Cristiano Ronaldo znajdziecie w galerii na górze strony.

Cristiano Ronaldo i jego dieta. Piłkarz je sześć razy dziennie

Giorgio Barone jest wieloletnim szefem kuchni Cristiano Ronaldo. W artykule opublikowanym na portalu Food Chemistry Advances mężczyzna zdradził, jak wygląda dieta piłkarza. Menu Ronaldo opiera się przede wszystkim na drobiu, rybach, wołowinie, skorupiakach oraz jajkach. Sportowiec jada naturalną i organiczną żywność. Jeden składnik pojawia się na jego talerzu bardzo często. "W diecie Ronaldo dominuje czarny ryż, który zawiera dobrą gęstość odżywczą, błonnik i przeciwutleniacze. To ma pozytywny wpływ na krew, a także problemy trawienne, ogólnoustrojowe stany zapalne i zapobiega otyłości" - czytamy w artykule. W jadłospisie Portugalczyka znaleźć można także awokado, które jest zdrowe i nie ma dużego wpływu na cholesterol w krwi. Piłkarz unika potraw zawierających cukry proste, tłuszcze trans oraz rafinowane węglowodany. Według Giorgio Barone każdy może przejść na dietę Ronaldo, w której najważniejsze nie są drogie składniki, a zdrowe nawyki żywieniowe. Jak zdradził szef kuchni, piłkarz je sześć razy dziennie, najczęściej co trzy lub cztery godziny.

Cristiano Ronaldo nie śpi w nocy. Piłkarz preferuje drzemki

W codziennym funkcjonowaniu Cristiano Ronaldo ważne są również regeneracja oraz odpoczynek. Jak donosi Daily Mail, piłkarz nie śpi w ciągu nocy. "Cristiano przeciwstawia się starzeniu. Ronaldo nie polega jednak na odpoczynku przez osiem godzin. Sportowiec robi sobie pięć drzemek na dobę, a każda z nich trwa około 90 minut" - czytamy na stronie. ZOBACZ TEŻ: Cristiano Ronaldo i jego wszystkie miłości. Bollywoodzka piękność i słynna celebrytka to dopiero początek listy

