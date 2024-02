Andrzej Duda pakuje na siłowni. Pochwalił się muskulaturą. "Początki są niełatwe"

Prezydent Andrzej Duda często pokazuje kulisy życia prywatnego za pośrednictwem mediów społecznościowych. A to obchodzi walentynki, a to Międzynarodowy Dzień Kota. A to... ćwiczy na siłowni i robi formę na lato. Bo wie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Niedawno opowiadał w wywiadzie dla Kanału Zero o swoich planach na emeryturę. Cóż, do takich wyzwań trzeba się odpowiednio przygotować. No, ale zacznijmy od formy na lato, żeby później móc skupić się na formie na lata. Prezydent postanowił pochwalić się muskulaturą.

Świątek, piątek czy niedziela. Prezydent Andrzej Duda ostro trenuje. Namawia rodaków do tego samego

Andrzej Duda już ostatnio pokazywał, jak biega po lesie. Nic więc dziwnego, że pokazał się również... na siłowni. Tam, oprócz biegania na bieżni, może również poćwiczyć trochę siłowo, m.in. przez podnoszenie ciężkich worków. Na zdjęciach zamieszczonych przez prezydenta na Instagramie widać, że trenuje również z ciężarem własnego ciała m.in. robiąc przysiady. Przy okazji odsłonił muskulaturę. Oprócz tego polityk zachęcał również rodaków do podjęcia aktywności fizycznej.

Sobota. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra. Spróbujcie, zachęcam! Początki są często niełatwe, ale zawsze jest ten pierwszy raz

- podpisał zdjęcia Andrzej Duda.

Andrzej Duda pokazał jak trenuje. Polacy zachwyceni

Cóż, najważniejsze, że prezydenta Andrzeja Dudę nie opuszcza zdrowy duch i wola walki o lepszą sprawność, a co za tym idzie lepsze zdrowie. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy. "Andrzej, jak ty mnie teraz zaimponowałeś", "Ogień", "Brawo panie prezydencie", "Co pan będzie robił po prezydenturze? - Spokojnie, mam swój plan (2025: Pan Andrzej Influenser Sportowy", "Podziwiam, bez żadnej polityki itd, tak po ludzku, bo trzeba dyscypliny do tego" - pisali użytkownicy. A więcej zdjęć Andrzeja Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

