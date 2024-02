Marcin Hakiel przez 14 lat był mężem Katarzyny Cichopek. Para była ze sobą łącznie 17 lat, a poznali się jeszcze w "Tańcu z gwiazdami", gdzie ich płomienny romans przerodził się w uczucie na lata. Gwiazda "M jak miłość" i tancerz stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki pociech - syna Adama i córki Heleny.

Partnerka Marcina Hakiela z wyznaniem o dziecku. Tancerz złożył deklaracją

W 2022 roku para niespodziewanie ogłosiła rozstanie, które odbiło się szerokim echem w mediach, a przyczyną tego była domniemana zdrada celebrytki, o czym Hakiel chętnie mówił w wywiadach. Gwiazdka związała się z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz ruszył na podbój damskich serc. Od razu złapał dobry kontakt z Dominiką, z którą ostatecznie mu nie wyszło. Zaraz po niej pojawiła się jej imienniczka, tylko że nie w wersji blond, a w ciemnej. I tutaj serce Marcina Hakiela chyba zdecydowanie zabiło mocniej ze względu na fakt, że para chętnie publikuje wspólne zdjęcia, tancerz jeszcze chętniej zabiera ukochaną na ścianki, a ostatecznie wytatuowali sobie nawet swoje inicjały na palcach.

Dominika jest równie aktywna w mediach społecznościowych co jej chłopak i też chętnie dzieli się kulisami ich życia prywatnego. Ostatnio na InstaStories wstawiła zdjęcie małego chłopca z oznaczeniem Hakiela i podpisem: "Chcę takie dziecko". Tancerz szybko odpowiedział - udostępnił relację z dopiskiem:

Się postaram

Hakiel będzie mieć kolejne dziecko?

Cóż, jak widać ta dwójka jest zakochana niczym para nastolatków i nie zamierza ukrywać swojego szczęścia. Więcej zdjęć Marcina Hakiela i jego ukochanej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami". Internauci zaatakowali jego partnerkę

Marcin Hakiel po latach postanowił wrócić do "Tańca z gwiazdami" i ponownie będzie trenował jedną z gwiazd biorących udział w show. Produkcja uznała, że idealną kandydatką do wytrenowania będzie Dagmara Kaźmierska. Internauci jednak zaczęli wytykać "królowej życia" jej przeszłość. Rycerski Hakiel jednak od razu stanął w obronie swojej tanecznej partnerki. "Mam prośbę o nieobrażanie się (na wzajem - red.) na moim profilu. Jak komuś nie odpowiadają moje treści, to żegnam. Każdy z nas ma swoją przeszłość, polecam przeprowadzić rachunek sumienia, zanim zacznie się obrzucać błotem bliźniego" - napisał Hakiel pod wspólnym zdjęciem z Kaźmierską. Pisaliśmy o tym tutaj.