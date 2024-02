Andrzej Duda znalazł kolejny powód do świętowania. Pokazał "ulubieńca Agaty"

Międzynarodowy Dzień Kota, Światowy Dzień Kota, to jedne z licznych określeń na 17 lutego. Jest to dzień poświęcony naszym futrzastym, czworonożnym przyjaciołom. Doskonale wie o tym prezydent Andrzej Duda, który również go obchodzi. A wszystko za sprawą... Tinka, który jest członkiem rodziny Dudów i jak został określony w mediach społecznościowych przez polityka - "ulubieńcem Agaty".

Międzynarodowy Dzień Kota. Andrzej Duda świętuje

W Polsce Międzynarodowy Dzień Kota po raz pierwszy obchodzony był w 2006 roku z inicjatywy miesięcznika "Kot" i Cat Club Łódź. W 2010 roku Fundacja Viva! oraz program "Mój Pies i inne zwierzęta" w TVP Warszawa przyjęły patronat Światowego Dnia Kota. Jak się okazało, święto kota jest niezwykle ważne także dla polskiej pary prezydenckiej. Andrzej Duda pochwalił się zdjęciem Tinka na Instagramie. Można zauważyć, że jest to kot rasowy o lazurowych oczach. Uwagę zwraca również podpis zdjęcia, tym razem bez błędów. Duda niedawno opublikował wspólne zdjęcie z żoną z okazji walentynek i złożył życzenia obserwatorom, nie ustrzegł się jednak wpadki. Więcej możecie przeczytać TUTAJ.

Tinek. Nasz domownik. Ulubieniec Agaty. #dzieńkota #dzienkota

- podpisał wyjątkowo urokliwą fotografię prezydent.

Pod postem prezydenta pojawiła się dosłownie lawina komentarzy zachwyconych obserwatorów. "Piękny", "Wspaniały kot panie prezydencie", "Robi wrażenie", "Z okazji dnia kota wszystkiego najlepszego dla Tinka" - pisali. A zdjęcia Andrzeja Dudy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Międzynarodowy Dzień Kota. Obchodzony jest w wielu krajach

Jak się okazuje, Międzynarodowy Dzień Kota jest obchodzony w wielu różnych krajach i często wcale nie 17 lutego. Dla przykładu: W Japonii ten dzień przypada na 22 lutego, w Stanach Zjednoczonych - 29 października, w Wielkiej Brytanii - 8 sierpnia, a we Włoszech obchodzony jest Dzień Czarnego Kota (od 2007roku) i przypada na 17 listopada. Często w tym dniu, na pewno w Polsce, organizowane są wystawy kotów rasowych, a także akcje mające na celu pomoc bezdomnym kociakom dla których zima jest trudnym okresem do przetrwania. Jak wiadomo, w tego typu akcjach biorą również udział schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz organizacje pro zwierzęce.

