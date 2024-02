Kornel i Amanda byli ze sobą dziewięć lat. Ich związek wkroczył na poważniejszy tor, ponieważ uczestnicy "Love Never Lies" byli narzeczeństwem. Program jednak zweryfikował, że nie są sobie pisani - przynajmniej na ten moment. Kornel i Amanda postanowili się rozstać. Co zaskakujące, to nie sam koniec związku najbardziej zabolał uczestnika programu.

"Love Never Lies". Kornel wspomina wspomina dramatyczny okres: Doznałem szoku

W programie dowiedzieliśmy się, że między Kornelem a Amandą nie za dobrze się układało. Pojawiła się niewierność, a także rzucenie pierścionkiem zaręczynowym przed kamerami. W trakcie programu uczestniczka poznała przydzielonego jej singla, czyli Maćka, z którym postanowiła rozwijać znajomość po emisji "Love Never Lies". Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Odbiła się za to mocno na Kornelu. Zapytaliśmy uczestnika formatu podczas live'a na Instagramie, co najbardziej zabolało go po emisji. - Na pewno to, że tak szybko zaczął się romans Amandy z Maćkiem po programie. Nóż w plecy - zaczął Kornel.

Doznałem szoku, załamania. Nigdy nie poczułem aż takiego bólu w sobie, nigdy nie poczułem takiego smutku i po tej sytuacji byłem tak bardzo załamany, że ciężko było mi funkcjonować. Dniami siedziałem i nie wierzyłem. Potrafiłem płakać w poduszkę, nie potrafiłem się z tym pogodzić

- wyznał.

Kornel z "Love Never Lies" o tym, jak zareagował na rozstanie Amandy i Maćka

Były narzeczony uczestniczki nie mógł znieść faktu, że ta znalazła sobie nowego partnera. - Wymyśliłem sobie terapię, że pojadę do Wielkiej Brytanii. Ten wyjazd jednak nie służył - przyznał Kornel. Jak odebrał zakończenie romansu Amandy z Maćkiem? - To była ulga. Złapaliśmy kontakt przez chwilę. Obydwoje nie byliśmy już ze sobą, ale dogryzaliśmy sobie - powiedział. - Mówiłem, że "w tym jestem lepszy od Maćka". Dziś ta kwestia jest przepracowana. Możemy ze sobą wysiedzieć - dodał Kornel. Co ciekawe, Amanda również porównywała się do singielki z willi, która została przydzielona do jej dawnego narzeczonego. Podkreśliła to w ostatnim odcinku drugiej edycji "Love Never Lies". - Ja się cały czas do niej porównuje. Ona ma zrobiony biust, jest ładna dziewczyna. Ma wszystko to, czego ja nie mam, a on by chciał - wyznała Amanda. Uczestniczka przyznała, że obecnie pracuje nad sobą i chodzi do specjalisty. Kornel z kolei nie wybrał takiego rozwiązania, co potwierdził w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

