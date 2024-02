Nie milką echa zmian w "Pytaniu na śniadanie". Przypomnijmy, że na początku stycznia, nowa szefowa programu - Kinga Dobrzyńska - zwolniła wszystkich dotychczasowych prowadzących. Nie oszczędziła nawet ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej, która była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Prezenterka mocno to przeżyła, co mówił jej ojciec. - Wsparłem ją już w pierwszym dniu, mówiąc, że życie jest życiem i musi przestać myśleć o pracy, bo w jej sytuacji to jest sprawa drugorzędna. Przez stres mogą pojawić się tragiczne komplikacje. Jak rozmawiam z córką telefonicznie, życzę jej dużo szczęścia. Wiem, że ona tych złych myśli nie może się pozbyć - zdradził Jan Tomaszewski w rozmowie z Plejadą, tuż po zwolnieniu jego córki z TVP. Teraz do sprawy odniosła się Dorota Wellman.

REKLAMA

Zobacz wideo Kim jest ojciec drugiego dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej?

Dorota Wellman oburzona zmianami w "Pytaniu na śniadanie". Na jedno nie ma jej przyzwolenia

Dlaczego ciężarna Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP? - Tylko umowa o pracę daję ciężarnej ochronę przed wypowiedzeniem w ciąży. Jeśli to była umowa zlecenie czy tak zwany kontrakt (B2B,) taka ochrona nie przysługuje. Oczywiście można taką ochronę włączyć w innej umowie, ale potrzebne są dodatkowe zapisy, których tutaj zapewne zabrakło - mówiła w rozmowie z Plotkiem prawniczka Marta Handzlik-Rosuł. Brak umowy o pracę nie jest jednak dla wielu żadną wymówką, która usprawiedliwiałaby po ludzku rozstanie się z prezenterką uwielbianą dotychczas przez widzów. O tym mówił już Filip Chajzer czy Damian Michałowski, a teraz do ich grona dołączyła prowadząca "Dzień dobry TVN".

Jestem oburzona zwolnieniem kobiety w ciąży! Od razu informuję, że bardzo mi się to nie podoba. Uważam, że ta sprawa jest sprawą brzydką. Nieprzyzwoitą wobec kobiety w ciąży

- powiedziała Dorota Wellman w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla Świata Gwiazd.

Danuta Martyniuk po zwolnieniu ciężarnej Tomaszewskiej nie ma dobrych wieści. "Koniec Polski wkrótce"

Ze zwolnieniem Małgorzaty Tomaszewskiej w ciąży nie zgadzała się też żona byłego prezesa TVP - Joanna Kurska. "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą" - napisała na Facebooku. Post Kurskiej skomentowała natychmiast Danuta Martyniuk. "Koniec Polski wkrótce. Gdzie są feministki Tuskowe, które powinny stanąć w obronie ciężarnej Małgosi?" - napisała. Filip Chajzer mówiąc o rozstaniu się z prezenterką, stwierdził, że odbiera to w kategorii skandalu. - To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w "Pytaniu na śniadanie", to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny - stwierdził niedawno Filip Chajzer w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP. Kancelaria premiera umywa ręce Kancelaria premiera o zwolnieniu Tomaszewskiej fot. kapif