Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są już małżeństwem ponad 11 lat. Para poznała się w 2009 roku i od tego czasu tworzy naprawdę zgrany duet. - Staramy się działać intuicyjnie, nawet czasem wbrew rozsądkowi, ale dobrze na tym wychodzimy. (...) Jesteśmy bardzo kompatybilni. Ja gotuję, a Kuba sprząta (...). Mamy bardzo podobną wrażliwość i poczucie humoru - mówili jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN". 43. urodziny Kwaśniewskiej stały się idealną okazją do podzielenia się swoim szczęściem z fanami. Najwięcej uwagi przyciągają zabawne życzenia wokalisty. Co dokładnie napisał swojej żonie?

Aleksandra Kwaśniewska lubi przyjmować buziaki tylko w kasku. Czego życzył jej Badach?

Muzyk zamieścił na swoim profilu na Instagramie urocze zdjęcie, na którym uśmiechnięta Kwaśniewska dostaje całusa w policzek. "A moja cudna żonkila ma dzisiaj urodziny! Dwudzieste trzecie, chyba. Generalnie fajna dziewczyna, choć odrobinę dziwna, bo buziaki lubi przyjmować, ale tylko w kasku. Sto lat, bejbe! - pisał żartobliwie. Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy z życzeniami. "Fajna, fajna. Skoro dziewczyna piosenkarza musi w kasku, to co dopiero z dziewczyną bębniarza?" - pytała Natalia Kukulska. "Wszystkiego, co najlepsze dla żonki i fajnego męża", "Są państwo moją ulubioną parą! - pisali fani.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się przez przypadek. Była jego wielką fanką

W wielu wywiadach Kwaśniewska podkreślała, że jeszcze lata przed poznaniem męża, Kuba był jej ogromnym idolem. Pewnego razu dziennikarka wychodziła ze studia Radia Zet, w którym przebywał również Badach - muzyk promował wtedy swoją nową płytę. Minęli się na korytarzu, Kuba przekazał Kwaśniewskiej egzemplarz swojego albumu i każdy poszedł w swoją stronę. Dopiero jakiś czas później spotkali się na imprezie u wspólnych znajomych i luźna znajomość przerodziła się w poważny związek. - W najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny - że tak odmieni moje życie - mówił w wywiadzie z "Vivą!" Badach. ZOBACZ TEŻ: Kwaśniewska o zmianach w TVP. Oceniła szanse Holeckiej na rynku pracy. "Ma dużo pieniędzy odłożonych"

