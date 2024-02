Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to doświadczeni tancerze, którzy wystąpią w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ona będzie pląsała z Filipem Chajzerem, a on spróbuje nauczyć tańczyć gwiazdę "Przyjaciółek" - Anitę Sokołowską. Tuż przed startem programu, którego emisja rozpocznie się 3 marca (niedziela), zakochani postanowili sformalizować swój kilkuletni związek. 16 lutego poinformowali, że są już małżeństwem. I przy okazji pokazali też zdjęcia w ślubnych strojach, zrobione zaraz po uroczystości. Nowy stan cywilny nie świętowali jednak hucznym weselem. Zamiast tego poszli na frytki i burgera do znanej sieciówki. Dzięki relacjom w mediach społecznościowych wiemy też, że póki co zakochani zdecydowali się na ślub cywilny, który wzięli w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskim Starym Mieście. Tancerka nosi teraz dwuczłonowe nazwisko. "1/2 za nami, kontynuacja w czerwcu. H.Ż-J" - napisała szczęśliwa świeżo upieczona małżonka.

