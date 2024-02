Płaski brzuch i długie nogi to marzenie wielu kobiet. Takimi atutami zewnętrznymi może pochwalić się Aneta Kręglicka. Jednak nie wszystko jest zasługą dobrych genów, gdyż polska modelka regularnie pracuje nad swoją formą. Nie odpuszcza aktywności fizycznej nawet podczas zimy. Jakie ćwiczenia wykonuje na co dzień dawna Miss Świata?

Zobacz wideo Aneta Kręglicka podczas wakacji

Aneta Kręglicka i jej zniewalająca sylwetka. Na jej liście golf i narty

Modelka ostatnio zapozowała w stroju sportowym do jogi i tym samym rozwiała wątpliwości dotyczące jej "sportowej rutyny". Okazuje się, że Aneta Kręglicka jest bardzo zdyscyplinowaną osobą. Stawia bowiem na aktywność fizyczną każdego dnia i o każdej porze roku. "Pytacie, odpowiadam. Ćwiczę codziennie rano 30 minut. Biegam dwa lub trzy razy w tygodniu. Latem golf, zimą narty. Kocham to!" - napisała modelka na InstaStories. Widać, że sport przychodzi jej z łatwością. Jesteście zaskoczeni takim wyznaniem?

Aneta Kręglicka o formie KAPiF.pl, https://www.instagram.com/anetakreglicka_official/

Aneta Kręglicka zdradza więcej sekretów idealnego wyglądu

Nie tylko sylwetka, ale i cera znanej modelki jest godna pozazdroszczenia. Kręglicką kojarzymy bowiem z pięknej twarzy - jej skóra jest zawsze promienna i delikatnie podkreślona kosmetykami. O sekretach pięknej cery opowiedziała w jednej z rozmów. - Wbrew temu, co może myślą niektórzy, stosuję wyłącznie naturalne zabiegi. Moim ulubionym zabiegiem od lat jest mezoterapia i rzeczywiście stosuję ją co trzy miesiące. Mniej więcej wtedy, gdy mam czas. Czasami dwa razy do roku zdarza mi się skorzystać z laserów. A tak to naprawdę pielęgnacja i masaże. Sama masuję sobie ciało i twarz. To są naprawdę moje codzienne zabiegi - wyznała Kręglicka w niedawnej rozmowie z "Faktem". Co natomiast modelka uważa o stosowaniu medycyny estetycznej? - Nie będę wypowiadać się na temat innych. Mam taką zasadę, żeby nie komentować wyglądu innych, a szczególnie osób publicznych. Jestem za naturą i nawet z upływającym wiekiem uważam, że dobra pielęgnacja i nie za duża ingerencja sprawia, że jesteśmy po prostu sobą. A ja chciałabym być podobna zawsze do siebie - dodała. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Aneta Kręglicka o formie KAPiF.pl