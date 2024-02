Adam Zdrójkowski zdobył popularność w młodym wieku. Rola w słynnej "Rodzince.pl" otworzyła przed nim wiele drzwi. Głośno zrobiło się również o jego życiu prywatnym. Aktor od 2017 roku spotykał się z Wiktorią Gąsiewską. W 2021 roku wyszło na jaw, że relacja pary nie przetrwała próby czasu. Zdrójkowski wyznał wówczas jednemu z portali, że jest mu bardzo przykro. Jego była partnerka związała się nieco później z Jasperem Sołtysiewiczem. Co ze Zdrójkowskim? On również znalazł miłość. W sieci pojawiły się urocze zdjęcia.

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski o sprawach sercowych. Tata mówi o cechach potencjalnej synowej. Co musi mieć?

Adam Zdrójkowski jest zakochany! Aktor pochwalił się nową miłością

Jeszcze na początku 2023 roku Adam Zdrójkowski w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl wyznał, że jest singlem. Wówczas powiedział, że miłość nadejdzie w odpowiednim momencie. Wygląda na to, że aktor nie jest już sam. Od jesieni wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia w towarzystwie tajemniczej blondynki. Wiadomo, że towarzyszyła mu podczas wakacji. Jakiś czas temu kobieta wybrała się ze Zdrójkowskim do stadniny koni. Aktor nie zdradził jednak, czy to coś poważnego. Teraz to już pewne. Adam wraz z tajemniczą partnerką spędził tegoroczne walentynki. W tym wyjątkowym dniu na profilu mężczyzny na Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie. Na fotografii pozowała dziewczyna Zdrójkowskiego. Nie obyło się bez wymownego podpisu. "Moja walentynka" - zdradził aktor. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dziewczyna Adama Zdrójkowskiego fot. https://www.instagram.com/adam_zdrojkowski/screenshot

Adam Zdrójkowski skomentował zerwanie z Wiktorią Gąsiewską. "Nie chcę wchodzić w bezsensowne wojny"

Adam Zdrójkowski jakiś czas temu zabrał głos w sprawie zerwania z Wiktorią Gąsiewską. Aktor przyznał, że sytuacja była dla niego bardzo trudna. Nie mówił jednak o powodzie rozstania. Jakiś czas temu w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl przyznał, że trzyma kciuki za byłą partnerkę. Dodał, że jego podejście uległo zmianie. - Myślę, że człowiek dojrzewa i nie chce wchodzić w bezsensowne wojny, przekomarzanie się czy coś podobnego. Nie chcę wchodzić dalej w ten temat, ale myślę, że dojrzałość to bardzo ważna rzecz, przede wszystkim w takim naszym świecie, gdzie każde kłótnie, czy bezsensowne informacje mogą się odbić na dwóch osobach - podkreślił w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Adam Zdrójkowski ostro o kolegach z branży. "Ego jest gdzieś wyświechtane"