Henryk Gołębiewski ujawnił kwotę emerytury. Nie kryje zaskoczenia

Katastrofalnie niskie emerytury to temat, który powraca w Polsce jak bumerang. Na małe świadczenia skarży się większość emerytów - od uczestników "Sanatorium miłości" aż po Marylę Rodowicz. Seniorzy za lata pracy dostają często tyle, że mogą ledwo liczyć na przeżycie do końca miesiąca - Marek Piekarczyk za wysokość swojej emerytury może kupić co najwyżej masło w promocji. Henryk Gołębiewski to 68-letni aktor, który miał okazję zagrać w kultowych polskich serialach, takich jak "Świat według Kiepskich" czy "Lombard. Życie pod zastaw". Niedawno ujawnił, na jaką kwotę od ZUS-u może liczyć.

Henryk Gołębiewski ujawnił kwotę emerytury. "Do garnka jest co włożyć"

Henryk Gołębiewski przyznał, że choć jego emerytura pozostawia wiele do życzenia, to i tak spodziewał się o wiele niższego świadczenia. Aktor nie narzeka i stara się cieszyć z tego, co ma. - Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (...) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć - powiedział Gołębiewski na łamach "Życia na gorąco".

Henryk Gołębiewski po pandemii podjął się pracy fizycznej

Henryk Gołębiewski nie boi się podejmować prac poza branżą aktorską. Już jakiś czas temu wyznał, że z powodu pandemii musiał zająć się pracą fizyczną. - Świat celebrytów czy świat zwykłych ludzi, co za różnica. Wykonuję pracę aktorską najlepiej, jak mogę, tak samo fizyczną. To i to jest pracą - wyznał Henryk Gołębiewski w rozmowie ze "Świat i Ludzie". Aktor "Wakacji z duchami" mieszka z żoną i córką w 51-metrowym mieszkaniu. Jak mówi, lubi swój warszawski kącik. Odpowiada mu mniejsza przestrzeń do sprzątania. Oprócz tego zna każde miejsce w mieszkaniu i cieszy się małym ogródkiem. - Mamy 51 metrów, są trzy osoby, zmieszczą się i mniej jest do sprzątania. Każdy kąt znam, w dodatku mieszkamy przy metrze, samochód nawet niepotrzebny - powiedział dla cytowanego magazynu.

