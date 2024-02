W styczniu z "Pytania na śniadanie" zwolniono wszystkie dotychczasowe pary. Z pracą pożegnać musiała się nawet Małgorzata Tomaszewska w zaawansowanej ciąży. Ich miejsce zajęli: Katarzyna Dowbor z Filipem Antosiewiczem, Robert Stockinger z Joanną Górską, Beata Tadla i Tomasz Tylicki oraz Robert El Gendy, który prowadzi program z Klaudią Carlos. Po długich poszukiwaniach, szefowej porannej produkcji Dwójki udało znaleźć się ostatni duet, który zasili szeregi śniadaniówki. W piątek gruchnęła wiadomość, że do grona gospodarzy dołączy artystka kabaretowa - Katarzyna Pakosińska. Kilka godzin później okazało się jasne, kto rzekomo został jej telewizyjnym partnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Romanowska nie chce słyszeć o Dowbor

Z kim Katarzyna Pakosińska poprowadzi "Pytanie na śniadanie"?

Ostatni nowy duet prowadzących ma zadebiutować w "Pytaniu na śniadanie" 20 lutego (wtorek). Według informacji Pudelka, u boku Katarzyny Pakosińskiej pojawi się wówczas Piotr Jędrzejek. Przypomnijmy, że dziennikarz do końca 2023 roku pracował w Polsat News, gdzie przez ostatnie lata prowadził "Poranek". Rozstał się ze stacją, by od niedawna prowadzić w TVP "Panoramę" i pojawiać się w serwisach TVP Info. Prawdopodobnie nowe wyzwanie z telewizją śniadaniową nie stanie na przeszkodzie, by pojawiał się też w serwisie informacyjnym TVP2. Przez wiele lat analogiczna sytuacja była z Tomaszem Wolnym, który bez problemu łączył prowadzenie "Panoramy" i "Pytania na śniadanie". Na razie stacja nie potwierdziła oficjalnie doniesień o nowych prowadzących poranny show Dwójki. Przypomnijmy, że Piotr Jędrzejek z wykształcenia jest aktorem - w 2003 r. ukończył PWST w Krakowie. Można go było oglądać w takich serialach jak m.in. "Samo życie", "Kryminalni" czy "M jak miłość".

Z "Pytaniem na śniadanie" coraz gorzej. Fani odpływają

Póki co fani "Pytania na śniadanie" nie kupują zmian w programie. Niedawno okazało się, że po zwolnieniu dawnych prowadzących, produkcja straciła widzów. Press porównało oglądalność programu od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku z analogicznym okresem z 2023 roku. Według ich danych, w pierwszym tygodniu bieżącego roku śniadaniówkę obejrzało około 380 tys. widzów. To o 77 tysięcy mniej niż dokładnie rok wcześniej. Czy dawną popularność da się jeszcze odbudować? Na razie największą sympatią cieszy się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Ich pierwszy wspólny występ w śniadaniówce, który przypadł na 27 stycznia, śledziło aż 499 tys. widzów. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich debiutów.

Katarzyna Dowbor i Filip Antosiewicz w 'Pytaniu na śniadanie'. Fot. Kapif.pl