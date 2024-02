Kilka dni temu w sieci pojawił się list pracowników "Panoramy" do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - Grzegorza Sajóra. Wszystko za sprawą dziennikarza Marcina Dobskiego z portalu Salon24, który jako pierwszy ujawnił jego treść. "Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport" - pisał na portalu X. Wiadomo już, czy ludzie z "Panoramy" i innych serwisów informacyjnych, wrócą do budynku TVP przy Placu Powstańców, gdzie pracowali dotychczas, czyli zanim 20 grudnia 2023 roku nadeszły w telewizji nowe rządy.

"Panorama" nie wróci do TVP przy Placu Powstańców

Dotychczas pracownicy TVP, którzy muszą pracować w spartańskich warunkach, liczyli na powrót do budynku, który nie jest już okupowany przez Michała Adamczyka. Złudzenia właśnie prysnęły i na razie nie wiadomo nic o poprawie ich losu. Zostaną już tu, gdzie są. "Gazeta Wyborcza" podała, że stacja TVP Info oraz programy informacyjne TVP1 i TVP2 nie wrócą już do nadawania z dotychczasowej siedziby TAI przy placu Powstańców Warszawy. Mają nadal być nadawane - tak jak obecnie - z budynków przy ul. Woronicza, gdzie od niedawna przewożony jest nowoczesny sprzęt z placu. Za to w dawnym budynku TAI od 26 lutego ma nadawać TVP World.

Budynek przy placu nie był dostosowany do produkcji newsów. Kilka pięter, ciasne korytarze. Paradoksalnie przez tę okupację decyzja o przeprowadzce stała się realna. Docelowo będzie nam na Woronicza dużo lepiej, na razie jest trudno, ale wiadomo, to okres przejściowy

- powiedział "Gazecie Wyborczej" z jeden z dyrektorów TAI.

Zmiany w "Panoramie"

"Panoramę" po rewolucji w TVP prowadzi Jarosław Kulczycki, Piotr Jędrzejek, Justyna Śliwowska-Mróz. Niedługo w programie w roli prowadzącej zadebiutować ma też Ewa Gajewska. Serwis informacyjny TVP2 nadawany jest o nowej porze, czyli godz. 22.30 (w sobotę i niedzielę o 22.20). Jak pisały Wirtualne Media, na razie wcześniejsze wydania programu nie wrócą na wizję. "Pojawienie się programu o 18.00 w krótszej wersji uzależnione jest od technologii. Wydanie będzie emitowane, gdy z budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zostanie przeniesiony na Woronicza tzw. ingest - zespół urządzeń do zasysania contentu i rozsyłania na montaż. Wcześniej nie będzie to możliwe" - czytaliśmy.