5 lutego Cristiano Ronaldo skończył 39 lat. Ten dzień świętował w towarzystwie najbliższych - ukochanej partnerki i ich dzieci. Cała rodzina radośnie zapozowała do zdjęcia, które trafiło na Instagram piłkarza. Możemy zauważyć na nim piękną figurę Georginy Rodriguez. Ta jednak wygląda zupełnie inaczej w irańskiej gazecie. Zobaczcie sami.

Georgina Rodriguez objęta cenzurą. Zbyt prowokująca poza?

"Cieszę się, że mogę spędzić moje 39. urodziny w najlepszy możliwy sposób: z rodziną i na boisku treningowym. Dziękuję wszystkim za miłe wiadomości!" - napisał w mediach szczęśliwy Cristiano Ronaldo. O jego urodzinach wie cały świat, dlatego też pojawiło się mnóstwo publikacji odnoszących się do urodzinowego wpisu piłkarza. Jego ukochana, która także zapozowała do wspólnej fotografii, była ubrana dość skromnie, bo w czarną, obcisłą sukienkę. Irańskiej gazecie "Hamshahri" nie spodobał się jednak ten strój, dlatego też postanowiono spłaszczyć pośladki Rodriguez. Zaznaczmy, że kobiety z Iranu muszą zakrywać na co dzień swoje ciało luźnymi ubraniami. Mogą jedynie pokazywać twarze oraz dłonie. Mimo tego widok ocenzurowanej Rodriguez jest zaskakujący.

Georgina Rodriguez - jak dba o formę?

Nie da się ukryć, że ukochana Ronaldo ma ciało jak z okładki. Chętnie pozuje w opiętych kreacjach oraz kostiumach kąpielowych. Partnerka piłkarza dba o regularną aktywność fizyczną w każdym tygodniu - na Instagramie możemy zauważyć, że często odwiedza siłownię. Rodriguez chodzi na treningi siłowe, które jak widać przynoszą rewelacyjne efekty. Często wykonuje ćwiczenia ze sztangą, angażując przy tym nogi i pośladki. Korzysta także z gum oporowych oraz specjalnych ciężarków na kostki. Ponadto Rodriguez lubi inne formy aktywności - sporty zimowe, bachatę, spacery oraz pływanie. Jej sylwetka została doceniona przez wiele magazynów sportowych, co partnerka piłkarza z dumą ogłosiła w jednym z postów na Instagramie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.