Wujkiem Maryli Rodowicz był znany muzyk. "Na pewno nie wiecie"

Maryla Rodowicz to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. Sławę zdobyła nie tylko dzięki swojej twórczości, ale również za sprawą bezkompromisowych stylizacji, które często są szeroko omawiane. Wokalistka ma na swoim koncie mnóstwo hitów. Jak się okazuje, jej wujek także dorobił się pokaźnego repertuaru. Niedawno Maryla Rodowicz zdradziła, że jest spokrewniona z gwiazdą polskiej piosenki.

Maryla Rodowicz wyznała, że jej wujkiem jest Czesław Niemen

"The Voice Senior" to program Telewizji Polskiej, który cieszy się ogromną popularnością. Jedną z jurorek formatu jest Maryla Rodowicz, która słynie z pogody ducha i pozytywnego nastawienia do świata. Artystka często mówi o swoim życiu prywatnym i otwarcie wyraża swoje poglądy. Podczas jednego z ostatnich odcinków programu wokalistka zdradziła, że ma popularnego wujka. - Na pewno nie wiecie, że Czesław Niemen jest moim wujkiem - wyznała Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz zdradziła zaskakującą informację. Chodzi o kwestie rodzinne

- Moja babcia urodziła się i wychowała na obecnej Białorusi, kiedyś to była Polska - wieś Wasiliszki. Czesław też jest związany z tymi Wasiliszkami. Jego mama nazywała się Markiewicz, a nasz wspólny wujek Władysław Markiewicz i mieszkał w Chicago. I myśmy się mijali u tego wujka w Chicago. Taka historia - wyznała piosenkarka na antenie muzycznego show TVP. Z dalszej części odcinka dowiedzieliśmy się, czego Czesław Niemen nie lubił. - Mówił do mnie: "Nie mów do mnie wujku" - wspomniała artystka. Okazuje się, że zarówno Rodowicz, jak i Niemen od dawna wiedzieli o łączących ich więzach krwi.

Muzyk zmarł 17 stycznia 2004 roku. Chorował na nowotwór. Jego córka twierdzi jednak, że bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie płuc. - Mamy przekonanie, że gdyby nie wymiana okien na korytarzach warszawskiego szpitala onkologicznego w styczniu, po których przewożono pacjentów, w tym i mojego tatę, żyłby do dzisiaj. Ojciec po takiej jednej przejażdżce na wózku dostał zapalenia płuc i zapadł w śpiączkę. Po około dziesięciu dniach zmarł - mówiła w rozmowie z "Vivą!". Zgodnie z jego wolą ciało poddano kremacji.

