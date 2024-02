Roksana Węgiel zyskała miano jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Wokalistka zdobyła dużą rozpoznawalność już w wieku 13 lat. Wówczas wystąpiła w programie muzycznym "The Voice Kids". Prawdziwą przepustką do ogromnej sławy był jednak Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w 2018 roku. Roxie nie miała sobie równych. Obecnie ma już 19 lat i robi zawrotną karierę. Układa jej się również w życiu prywatnym. Już wkrótce artystka stanie na ślubnym kobiercu z Kevinem Mglejem. Jakiś czas temu Roksana opowiedziała o złych stronach sławy. Przyznała, że otrzymywała groźby.

Roksana Węgiel otrzymała groźby? Podzieliła się mrożącymi krew w żyłach wiadomościami

Roksana Węgiel w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że sława ma również swoją złą stronę. Dodała, że choć nigdy nie doszło do niemiłej sytuacji, w jej prywatnych wiadomościach pojawiało się wiele gróźb. Najpierw wokalistka wyznała, że nie boi się fanów. - Tacy prawdziwi fani chcą dla mnie dobrze. Wiem, że w życiu by mi nie zrobili krzywdy, mają dobre intencje. Ale są ludzie, którzy niekoniecznie mają te dobre intencje i takich ludzi, myślę każdy z nas by się bał - powiedziała w wywiadzie z Pudelkiem. To jednak nie wszystko. 19-latka postanowiła podzielić się mrożącymi krew w żyłach wiadomościami, która otrzymała za pomocą mediów społecznościowych.

Nie raz czytałam w DM-ach bardzo dziwne, wulgarne, sprośne wiadomości. Też dostałam kiedyś wiadomość, żebym uważała na siebie, oglądała się za siebie, bo będę się niedługo topiła w kałuży swojej krwi. To jest przerażające, daje ci dużo do myślenia i faktycznie się oglądasz za siebie

- wyznała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel wkrótce zostanie żoną Kevina Mgleja. Kiedy staną na ślubnym kobiercu?

Roksana Węgiel przyznała, że jej relacja z Kevinem Mglejem to była "miłość od pierwszego wejrzenia". Jeszcze niedawno fani piosenkarki byli zaskoczeni, gdy w wieku zaledwie 18 lat przyjęła pierścionek zaręczynowy od ukochanego. Już wkrótce para oficjalnie zostanie małżeństwem. Prawdopodobnie co ceremonii dojdzie szybciej, niż można było się tego spodziewać. Szczegóły przeczytaliśmy na łamach portalu Super Express. "Kevin podejmuje większość decyzji dotyczących ich życia i tu nie jest inaczej. Nie chce czekać do końca roku, jak pierwotnie zakładali - woli poślubić Roksanę najlepiej już wiosną" - przekazał informację tabloid.