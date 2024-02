Jeszcze w tym roku czekają nas wybory samorządowe, co oznacza, że już niebawem Warszawa może mieć nowego prezydenta. Wiemy już, że urzędujący tam obecnie Rafał Trzaskowski będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Polityk pokazał na Instagramie, w jaki sposób przearanżuje przestrzeń w centrum miasta przy ulicy Złotej. Prezydent Warszawy chciałby, aby została ona przywrócona mieszkańcom, a nie służyła pojazdom. "Dziś nie jest to przestrzeń godna centrum nowoczesnej europejskiej metropolii. Dlatego odzyskujemy ją dla was - warszawianek i warszawiaków. Tak, żeby była zielona, przyjazna, dostępna. Dla wszystkich" - napisał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski pokazuje plan zmian w Warszawie. Nagle wkracza Katarzyna Skrzynecka. "Katastrofa"

Na grafice udostępnionej przez Trzaskowskiego widzimy, że remont zakłada zlikwidowanie przejazdu dla samochodów, a także usunięcie miejsc parkingowych. Projekt spotkał się jednak z brakiem entuzjazmu m.in. Katarzyny Skrzyneckiej, która jednoznacznie opowiedziała się po stronie kierowców. "Miejmy tylko nadzieję, panie prezydencie, że nikomu nie przyjdzie przypadkiem do głowy, by zlikwidować jedyny przejazd do zawracania pod ul. Marszałkowską... Byłaby to katastrofa w komunikacji dla kierowców na tej wysokości centrum miasta! Pracuję tam w teatrze i mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy tak katastrofalny pomysł sparaliżowania komunikacji miasta w kierunku Mokotowa" - grzmi Katarzyna Skrzynecka.

Nie tylko Katarzyna Skrzynecka. Joanna Opozda także nie jest zachwycona planem Rafała Trzaskowskiego

Do grona nieprzekonanych projektem Trzaskowskiego należy też Joanna Opozda. Pod wpisem prezydenta Warszawy przyznała wprost, że owy teren służy jej jako parking. "No nie wiem. Ja tam parkuję często" - napisała w komentarzu, dodając rozbawioną emotikonę. Na wpis Opozdy błyskawicznie zareagowali internauci, nie pozostawiając na aktorce suchej nitki. "Metro obok, tramwaj obok. W czym problem?", "Aha, jak pani Asia tam parkuje, to jednak trzeba wycofać przetarg", "To dla pani wygody ma stolica być brzydka? Oj, nie wydaje mi się" - czytamy.

