Grzegorz Krychowiak to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Sportowiec zdobył ogromną sławę już jakiś czas temu, lecz zawdzięcza ją nie tylko dokonaniom zawodowym. Wiele osób uważnie śledzi także jego modowe wybory. Krychowiak za każdym razem stara się dbać o perfekcyjny wygląd i trzeba przyznać, że wychodzi mu to całkiem nieźle. Nic więc dziwnego, że udało mu się skraść serce ciemnowłosej piękności. Celia i Grzegorz tworzą szczęśliwe małżeństwo, lecz nie mają potomstwa? Dlaczego? Teraz już wszystko jasne.

Oto powód, dlaczego Grzegorz Krychowiak nie ma dzieci. Piłkarz wyjawił prawdę

Podczas jednego z odcinków programu Kuby Wojewódzkiego Grzegorz Krychowiak wyjątkowo się otworzył. Piłkarz poruszył wiele prywatnych kwestii. W tym także to, dlaczego z Celią nie mają dzieci. "Dlaczego nie masz dzieci? Taki jesteś rozbiegany, szybki" - zaczął wątek prezenter. "Wszystko w swoim czasie. Ja się boję robić dzieci, jak myślę, że tacy ludzie, jak ty, jeżdżą takimi samochodami" - rezolutnie odpowiedział piłkarz wyjaśniając, że chce świadomie podejść do rodzicielstwa. "Jak machniesz dzieciaka, to sprzedam Bentleya" - odparł na to Wojewódzki. Temat rodzicielstwa został poruszony także na instagramowym koncie Celii. Jeden z internautów zapytał, czy modelka nie planuje powiększenia rodziny. "Może pewnego dnia, ale na pewno nie w tym momencie" - odparła.

Grzegorz i Celia tworzą zgraną parę. Są razem już naprawdę długo

Grzegorz i Celia poznali się w 2012 roku. Modelka miała wtedy 19 lat i byłą studentką marketingu i zarządzania. Pracowała w punkcie sprzedającym luksusowe wyposażenie łazienek w Bordeaux. To właśnie tam piłkarz ujrzał ją po raz pierwszy. Niemal natychmiast zaiskrzyło. W tym przypadku można śmiało mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. ""Zaczarowała mnie jej otwartość, życzliwość i sposób rozmowy, bardzo zalotny" - wyznał Grzegorz Krychowiak w rozmowie z magazynem "Viva!". Zakochani tworzą jedną z najtrwalszych par w polskim show-biznesie i wydają się być naprawdę szczęśliwi. Widać, że cenią sobie podobne wartości.

