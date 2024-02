Izabela Trojanowska nie tylko występowała w kultowym serialu "Klan", ale i wojowała na rodzimej estradzie. W latach 80. jej przeboje znali niemalże wszyscy. Aktorka i wokalistka postanowiła wypowiedzieć się nieco na temat bieżącej sytuacji politycznej w naszym kraju. Okazuje się, że nie jest do końca przekonana do zmian, jakie rządzący zamierzają wprowadzić w życie.

Izabela Trojanowska stanowczo o nowej władzy. "Przyglądam się jej"

Koalicja Obywatelska jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku obiecywała wprowadzenie gruntownych zmian w wielu dziedzinach w Polsce. Donald Tusk obiecał 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu. Nie wszyscy jednak wierzą w poprawienie się sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju. Do tego grona bez wątpienia zalicza się Izraela Trojanowska. W rozmowie z Plejadą przyznała, że bardzo sceptycznie podchodzi do tego, co dzieje się w Polsce.

Przyglądam się jej [sytuacji politycznej – red.] i nadziwić się nie mogę. A potem dziwię się sama sobie, że aż tak się dziwię. Przecież wszyscy wiemy, jakim jesteśmy narodem

- mówiła. Po czym wspomniała o tym, że w społeczeństwie zawsze znajdą się jakieś konflikty czy nieporozumienia i trudno jest wszystkich zjednoczyć. - Gdy trzeba, potrafimy się pięknie jednoczyć, a potem umiemy też wszystko to zepsuć i rozwalić. Gdzie dwóch Polaków, tam dwa zdania. Jesteśmy kłótliwi i nieustępliwi. Trudno nam dojść do porozumienia - stwierdziła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Izabela Trojanowska wierzy w lepszą Polskę? Takie ma podejście

W dalszej części Izabela Trojanowska zdradziła również, że sceptycznie podchodzi do zjawiska pluralizmu mediów. - Nie wiemy, czym jest pluralizm. Może warto byłoby zajrzeć do słownika i się nad tym zastanowić, a potem coś zmienić w naszym zachowaniu? Po to mamy system wielopartyjny, żeby jedni patrzyli drugim na ręce, a w konsekwencji, żeby Polakom żyło się lepiej. A nie po to, by politycy codziennie skakali sobie do gardeł, a biedny Polak drżał o jutro - wyjaśniła. Na sam koniec dodała jeszcze, że nie wierzy w to, aby w naszym kraju coś miałoby zmienić się na lepsze. - Nie. Mówi się, że mrówek nie da się wytępić, jest na nie tylko jeden sposób, trzeba je polubić. I to samo odnosi się do naszego społeczeństwa. Pewnych cech się nie pozbędziemy, trzeba więc nauczyć się z nimi żyć. Ale, oczywiście, chciałabym, żeby wszyscy w Polsce byli pogodni, szczęśliwi i zadowoleni - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Odmieniona Izabela Trojanowska pokazała fanom nową fryzurę. "Coś wspaniałego".

