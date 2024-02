Książę Harry przerwał milczenie. Nawiązał do choroby nowotworowej ojca

W najnowszym wywiadzie książę Harry wypowiedział się na temat choroby nowotworowej swojego ojca. Syn Karola III wyznał, że jest wdzięczny, że mógł polecieć do Londynu i się z nim spotkać. W rozmowie z "Good Morning America" opowiedział o tym, jak wyglądała jego podróż do Wielkiej Brytanii bez żony i dzieci i spotkanie z królem.

Książę Harry o chorobie nowotworowej ojca. "Myślę, że każda choroba zbliża rodziny"

W rozmowie z "Good Morning America" książę Harry zdobył się na wzruszające wyznanie. "Kocham moją rodzinę. Jestem wdzięczny za to, że mogłem wsiąść do samolotu, polecieć do niego i spędzić z nim czas" - powiedział książę Harry w rozmowie z Willem Reeve. Warto przy tym dodać, że dziennikarz, który przeprowadzał wywiad z księciem to syn słynnego odtwórcy roli "Supermena", Christophera Reeve, który od 1995 roku był sparaliżowany. "W swoim życiu odkryłem również, że tego rodzaju choroba w rodzinie może mieć wpływ na rodzinę. Wzmacnia ją lub w pewnym sensie jednoczy" - zauważył Will Reeve. Książę Harry zgodził się z jego spostrzeżeniem. "Absolutnie tak. Jestem pewien. We wszystkich tych rodzinach na co dzień widzę siłę jednoczącej się rodziny. Myślę, że każda choroba zbliża rodziny" - podkreślił książę Harry.

Książę Harry podczas pobytu w Londynie nie spotkał się z księciem Williamem

Przypomnijmy, że książę Harry na stałe mieszka w Montecito wraz z żoną i dwójką dzieci, księciem Archie i księżniczką Lilibet. Tuż po tym, gdy Pałac Buckingham ogłosił, że Karol III zmaga się z chorobą nowotworową, książę wsiadł do samolotu i przyleciał do Londynu. Z ojcem widział się w Clarence House przez około 45 minut. Nie spotkał się jednak z bratem, księciem Williamem, z którym pozostaje w chłodnych relacjach od czasu megxitu.

Fałszywe publikacje na temat choroby Karola III. Głos zabrał rzecznik Pałacu Buckingham

Dodajmy, że w ostatnich dniach na platformie Amazon miały pojawić się publikacje na temat Karola III i jego zmagań z chorobą nowotworową. Książki powstały w bardzo krótkim czasie, najprawdopodobniej za sprawą sztucznej inteligencji i mają zawierać fałszywe informacje. W tej sprawie wypowiedział się już rzecznik Pałacu Buckingham. "Wszystkie tego typu publikacje spekulujące na temat diagnozy i leczenia Jego Królewskiej Mości są natrętne, nieczułe i przepełnione po brzegi informacyjnymi błędami. Wzywamy wszystkie indywidualne osoby i organizacje, które wspierają ich sprzedaż, by natychmiast się z tego wycofały" - przekazał.