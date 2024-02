Aneta Glam ostatnio przeżywała dramatyczne chwile. "Żona Miami" poszukiwała zaginionego kota. Celebrytka o całej sytuacji opowiedziała na Instagramie. - Dzisiaj rano odwiedziłam więcej domów na wyspie i pytałam ludzi, czy mogę sprawdzić, czy mój kot gdzieś nie utknął. Ludzie byli tak mili dla mnie, widzieli, że jestem bardzo smutna. (...) Otrzymałam tyle miłości dzisiaj, ale nie ma śladu mojego kota, a najgorsze jest to, że nikt go nie widział - mówiła na InstaStories. Więcej przeczytasz tutaj . Wygląda na to, że nerwy już opuściły celebrytkę. W wolnej chwili Aneta Glam pokazała, jak wygląd łódź jej ukochanego. Wnętrze łodzi ocieka luksusem.

Aneta Glam pokazała luksusową łódź Georga. "Uwielbiam ten bar. Tutaj będzie dużo relacji w trakcie naszej podróży"

Aneta Glam zyskała popularności dzięki proramowi "Żony Miami". Polka od ponad dziesięciu lat żyje u boku multimilionera Gearge'a Wallnera. Jej partner ma ponad 70 lat i jest pionierem w branży technologicznej. Wallner w 1978 roku założył w Australii firmę Hypercom Corporation, która wprowadziła na rynek pierwsze terminale płatnicze. Obecnie partner Anety Glam opracowuje technologię Magnetic Secure Transmission (MST), która jest związana z płatnościami mobilnymi. Parę łączy nie tylko płomienne uczucie, ale także zamiłowanie do luksusu. Celebrytka właśnie oprowadziła swoich obserwatorów po łodzi "Magnet" należącej do pary. Zakochani wybrali się na Hawaje.

Katamaran jest imponujących rozmiarów i ma kilka pięter. W podróż z parą wybrał się dorosły syn George'a, który w sterowni ma obok ojca własne miejsce do pracy. - Tutaj sterownia. George siedzi zawsze w środku. Kapitan własnej łodzi - podkreśliła dumnie celebrytka. Tuz obok sterowni znajduje się przestronna sypialnia i dwie luksusowe łazienki, do których prowadzą oddzielne wejscia - Żebyśmy sobie nie przeszkadzali - podkreśliła Aneta Glam.

Trudno tu mówić o jakimkolwiek obniżeniu standardu w porównaniu z luksusowym apartamentem. Pomieszczenia są przestronne i jasne, a przez okno rozpościera się piękny widok na zatokę. Celebrytka pokazała też schody, które z sypialni prowadzą prosto do kuchni i ogromnego salonu. Na pokładzie łodzi znajdują się także kolejne udogodnienia, które umilają parze czas podczas rejsu. Cały materiał z oprowadzania celebrytki po łodzi znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

Uwielbiam ten bar. Tutaj będzie dużo relacji z tego baru w trakcie naszej podróży. Dużo relacji będzie też z drugiego mojego ulubionego miejsca, jacuzzi. Jak tylko wyruszymy z tego portu, to otwieramy i się pluskamy - podsumowała celebrytka.

Aneta Glam pochwaliła się luksusową łodzią Georga. Na bogato. Pokazała , gdzie się 'pluska' Aneta Glam pochwaliła się luksusową łodzią Georga. Na bogato. Pokazała , gdzie się 'pluska'; fot. instagram.com/anetaglam

Aneta Glam jako dziecko żyła w biedzie. "Każdego ranka szłam paść krowy"

Życie Anety Glam nie zawsze ociekało luksusem. Celebrytka pochodzi z niewielkiej miejscowości w województwie opolskim. Jako mała dziewczynka przeżyła rozwód swoich rodziców. Mieszkała wtedy u dziadków, którzy ledwo wiązali koniec z końcem. - Nasz dom stał na odludziu, z boku wsi, w której było może 30 gospodarstw. Były tam jedynie świnie, krowy i kury. Tylko zwierzęta i my. Nie mieliśmy w ogóle życia towarzyskiego. Tylko praca na roli. Każdego ranka szłam paść krowy - wyznała w programie "Królowa przetrwania".

Aneta Glam zapowiada dramy w 'Królowa przetrwania' fot. Player