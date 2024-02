Czwartkowa gala L'Oreal, która odbyła się 15 lutego, okazała się doskonałą okazją do zaprezentowania niecodziennych stylizacji. Jak to z reguły bywa, pojawiły się zarówno wpadki, jak i prawdziwe sukcesy. Do najlepiej ubranych z pewnością zaliczyć można Maffashion. Postawiła na sukienkę, obok której nie dało się przejść obojętnie. Równie dobrze wypadła Magdalena Boczarska. Martyna Kaczmarek natomiast, mimo widocznych starań, zaliczyła wtopę. Miało być uwodzicielsko, a jak wyszło?

Maffashion i Magdalena Boczarska postawiły na czerń. Wyszły na tym doskonale

Maffashion to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych użytkowniczek Instagrama w Polsce. Zainteresowanie internautów zyskała dzięki odważnym i dopracowanym do perfekcji stylizacjom. Wyczucie to jej drugie imię. Nie inaczej było i tym razem. Miłośniczka mody wybrała długą, czarną sukienkę na ramiączkach z odważnym wycięciem. Mocno zakryty dół kreacji świetnie zrównoważył odsłoniętą górę. Kropką nad i okazały się dodatki - czarne, cienkie rajstopy i fantazyjne sandałki. Kobieca, naturalnie ułożona fryzura podkreśliła charakter wydarzenia.

Magdalena Boczarska również wybrała czerń. W tym przypadku była to wariacja na temat kobiecości męskiego garnituru. Stylizacja opierała się o kontrasty i przeciwstawne formy. Istna mieszanka wybuchowa. Podobnie, jak w przypadku Maffashion, wszystko tutaj zagrało. Oversize'owa marynarka w połączeniu z krótkim topem wyglądała po prostu fenomenalnie. Było naprawdę w dobrym guście.

Martyna Kaczmarek przesadziła. Zaliczyła modową wpadkę

Martyna Kaczmarek, podobnie jak większość zebranych, postawiła na czerń. Top, który wybrała okazał się prawdziwą klapą. Pokazał wszystko, czego nie chcielibyśmy widzieć. Zupełnie nie pasował do sylwetki Martyny Kaczmarek. Do tego za krótkie spodnie i zupełnie niepasująca, masywna torebka. Wszystko było tutaj źle. A wystarczyłoby zamienić górę na białą, klasyczną koszulę w męskim stylu, nieco wydłużyć nogawki spodni i zamienić niemodne buty na ekstrawaganckie szpilki. W tym przypadku mniej z pewnością znaczyłoby więcej, jednak można było zauważyć, że Kaczmarek bardzo dobrze czuła się w wybranej przez siebie stylizacji. Zdjęcia z eventu znajdują się w galerii na górze strony.

