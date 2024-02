Roksana Węgiel to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia w Polsce. Ogromną rozpoznawalność przyniósł jej Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. To właśnie po nim pojawiła się masa propozycji zawodowych i jej kariera nabrała tempa. Gdy wokalistka rozpoczęła współpracę z Kevinem Mglejem niemal natychmiast zaiskrzyło. Zakochani chętnie dzielą się swoim szczęściem. "To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - wspomniał Kevin w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Kevin nie chce dłużej czekać. Planuje poślubić Roksanę Węgiel już na wiosnę

O tym, że Kevin i Roksana planują się pobrać wiadomo już od jakiegoś czasu. Oboje mówią o tym otwarcie i zamierzali wstąpić w związek małżeński pod koniec roku. Na łamach portalu Super Express wyczytaliśmy jednak, że termin ten ma ulec zmianie. Wszystko z powodu podjętej przez Kevina decyzji. "Kevin podejmuje większość decyzji dotyczących ich życia i tu nie jest inaczej. Nie chce czekać do końca roku, jak pierwotnie zakładali - woli poślubić Roksanę najlepiej już wiosną" - podał informację tabloid. Data ślubu jednak nie została ujawniona.

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Zaręczyny zaskoczyły Roksanę Węgiel

W jednym z wywiadów Roksana Węgiel wspomniała, jak wyglądały zaręczyny. Okazuje się, że wybranek jej serca zadbał o wszystko. Początkowo był szok, lecz ostatecznie wypowiedziane zostało magiczne "tak". Zrobił mi strasznego "pranka" (z ang. żart - przyp. red.). To odbywało się w lesie, tylko w pięknym domku, cudownie zaaranżowanym. Wnętrze było bardzo artystyczne. W środku były rzeźby, było pięknie, romantycznie. To był cudowny moment. Ale "sprankował" mnie naprawdę mocno" - wyjawiła Roksana Węgiel w wywiadzie dla RMF FM. Jak widać wszystko wskazuje na to, że już niebawem na palcu piosenkarki pojawi się obrączka. Zdaje się, że stanowcze kroki Kevina bardzo jej odpowiadają.

Vogue - cocktail Xmas KAPIF.pl / KAPIF.pl