Grażyna Błęcka-Kolska zdobyła serca widzów wcielając się w postać Kasi w serii komedii "Kogel mogel". Życie jej jednak nie oszczędzało. W 2014 roku aktorka spowodowała wypadek samochodowy, w którym zginęła jej córka, Zuzanna.

Rola Katarzyny Solskiej przyniosła jej rozpoznawalność

Grażyna Błęcka-Kolska urodziła się 16 lutego 1962 roku w Łodzi. Dorastała wprawdzie w Łasku, ale to właśnie w Łodzi ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera. Po zakończeniu edukacji związała się z teatrem w Częstochowie. Na ekranie zadebiutowała w miniserialu "Rozalka Olaboga". Przełom nastąpił wraz z rolą Katarzyny Solskiej w komediach Romana Załuskiego "Kogel mogel" i "Galimatias, czyli kogel mogel II". Filmy szybko stały się popularne, a do dzisiaj wręcz kultowe.

Mąż chętnie obsadzał aktorkę w swoich filmach

W 1990 roku aktorka wyszła za mąż za reżysera Jana Jakuba Kolskiego. Rok później na świat przyszła ich córka, Zuzanna. Grażyna Błęcka-Kolska często pojawiała się w filmach męża. Za rolę w "Cudownym miejscu" otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wystąpiła też m.in. w "Jańcu Wodniku", "Historii kina w Popielawach", "Pornografii", "Jasminum". Małżeństwo zakończyło się, gdy Błęcka-Kolska odkryła romans swojego męża. Jan Jakub Kolski związał się z producentką filmową Aleksandrą Michael. Ich córka Pola urodziła się w 2011 roku.

Córka Błęckiej-Kolskiej zginęła w wypadku samochodowym

Rozwód nie okazał się jednak największą traumą w życiu Grażyny Błęckiej-Kolskiej. Do prawdziwej tragedii doszło 24 lipca 2014 roku we Wrocławiu. Na ruchliwej ulicy Jana III Sobieskiego jadący z przeciwka stracił panowanie nad samochodem, przeciął pas zieleni i uderzył w toyotę, którą prowadziła aktorka. Samochód Błęckiej-Kolskiej wypadł z trasy na pobliskie pole. Auto dachowało i uderzyło w słup. Sąd uznał, że to aktorka jest winna wypadkowi z powodu nadmiernej prędkości. Została skazana na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres dwóch lat. Grażyna Błęcka-Kolska przeżyła, ale w wypadku zginęła jej 23-letnia wówczas córka, Zuzanna.

Błęcka-Kolska załamała się po śmierci córki. "Przykre jest to, że nieszczęście dobrze się sprzedaje"

Aktorka po śmierci córki przeszła załamanie psychiczne. Emocjonalnie wspierał ją wówczas były mąż i pozostała część rodziny. Błęcka-Kolska wycofała się z grania w filmach. Po latach narzekała na wścibskich paparazzi. "Ludzie po tej tragedii pisali o mnie i do mnie straszne rzeczy. Kiedy była msza na cmentarzu, nie byłam w stanie pożegnać się z dzieckiem. Wszędzie paparazzi, dziennikarze. Po pogrzebie wydawało mi się, że się odczepią. Nie! Ktoś mnie zobaczył w dyskoncie i wysłał list do brukowców, co kupuję. Jak krewetki, to jestem bogata i rozrzutna, jak ziemniaki - zaniedbana i nie mam co jeść. Przykre jest to, że nieszczęście dobrze się sprzedaje. (...) Rozumiesz, że po tym wszystkim zawiesiłam się i trudno mi było ruszyć dalej?" - powiedziała Grażyna Błęcka-Kolska w wywiadzie dla magazynu "Well".

Po latach wróciła do grania Katarzyny Solskiej

Cztery lata po tragedii aktorka postanowiła wrócić do pracy. Po raz kolejny zagrała w filmie Jana Jakuba Kolskiego. Za rolę Hanki w "Ułaskawieniu" zdobyła kolejną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W jednym z wywiadów wspominała współpracę z byłym mężem. "Myślę, że jesteśmy w różnych miejscach w życiu i ta współpraca może być dla nas odkrywcza. Nie myślałam o tym, czy dał mi rolę, bo chce pomóc, czy dlatego, że do niej pasuję. (...) Mamy z Janem Jakubem normalne relacje, lubimy się. Jesteśmy w jakimś stopniu rodziną poprzez przyrodnią siostrę Zuzy. Córka ją kochała i zaakceptowała. Nie mogłabym postąpić inaczej! Chcę, żeby ktoś o Zuzi pamiętał. Nie mam już żadnej rodziny. Wszyscy mi umarli. Jestem ostatnia z rodu. Robię to, żeby pamięć o córce nie zginęła. Żeby ktoś choć raz w roku zapalił lampkę na grobie" - powiedziała Grażyna Błęcka-Kolska. Aktorka zdecydowała się też powrócić do grania postaci Katarzyny Solskiej. Wystąpiła w trzech kolejnych częściach "Kogla-mogla". Ostatnia, "Baby boom, czyli kogel-mogel 5" miała premierę w styczniu 2024 roku.