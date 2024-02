To nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie"? Znacie ją z kabaretu

W ostatnim czasie śniadaniowy format Dwójki przechodzi prawdziwą rewolucję. Wszystkie dotychczasowe pary prowadzących pożegnały się z pracą. Nowymi gospodarzami "Pytania na śniadanie" zostali: Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger, a także Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Do tego grona wkrótce dołączy kolejna osoba. To znana artystka kabaretowa.

Nowa para prowadzących w "Pytaniu na śniadanie". "Kasia i Piotr nie mogą się już doczekać"

O kolejnych zmianach w programie informuje portal Wirtualne Media. Według ich ustaleń nowa para prowadząca zadebiutuje na antenie we wtorek, 20 lutego. Nową prowadzącą będzie "znana i bardzo lubiana" dziennikarka o imieniu Katarzyna, a towarzyszyć jej będzie "nieznany szerszej publiczności partner". Takie informacje pojawiły się już także na oficjalnym kanale programu na Instagramie. "W przyszłym tygodniu, na tych kanapach, zasiądzie nowa para prowadzących. Kasia i Piotr nie mogą się już doczekać spotkania z wami!" - czytamy.

Katarzyna Pakosińska dołącza do ekipy "Pytania na śniadanie"

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nową prowadzącą ma być Katarzyna Pakosińska. To znana artystka kabaretowa, która przez lata występowała w Kabarecie Moralnego Niepokoju. Co ciekawe, ma już na koncie prowadzenie śniadaniówki. Przed laty była gospodynią programu Jedynki "Kawa czy herbata?". Po ukończeniu studiów dziennikarskich trafiła do TVP Polonia. Współpracowała też z programem III Polskiego Radia. W 2009 roku na antenie telewizyjnej Dwójki swoją premierę miał serial dokumentalny "Tańcząca z Gruzją", który został stworzony i wyprodukowany przez Katarzynę Pakosińską.

Według założeń nowej szefowej "Pytania na śniadanie", Kingi Dobrzyńskiej, każda z nowych par ma prowadzić program w konkretnym dniu tygodnia. Rotacje mają następować w weekend. Chodzi o to, żeby przyzwyczaić widza do harmonogramu i obecności konkretnych gospodarzy na antenie. "Docelowo ma być tak, że każda para będzie prowadziła "Pytanie na śniadanie" w konkretnym dniu tygodnia, a w weekendy będą się zmieniały" - powiedziała Kinga Dobrzyńska w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Katarzyna Pakosińska nową prowadzącą 'Pytania na śniadanie' Katarzyna Pakosińska nową prowadzącą 'Pytania na śniadanie'. Fot. KAPiF