Małgorzata Ostrowska-Królikowska od dwóch tygodni trenuje pod okiem swojego tanecznego partnera, z którym już 3 marca zaprezentuje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Nie jest tajemnicą, że razem z gwiazdą "Klanu" zobaczymy Kamila Gwarę - wieloletniego kadrowicza naszego kraju. Osiągnął status finalisty otwartych Mistrzostw Polski oraz Hiszpanii. Czy z tej mąki będzie chleb? Choć aktorki nikt o niego nie pytał, wyszła przed szereg i poruszyła temat ewentualnego romansu.

Ostrowska-Królikowska mówi czy poderwie tancerza

Plotek pierwszy pytał Małgorzatę Ostrowską-Królikowską na początku lutego, czy jest gotowa na nową miłość. Wtedy aktorka nie znała jeszcze jednak swojego tanecznego partnera. - Nie wiem. W ogóle o tym nie myślę. Jestem na takim etapie, że w ogóle mnie to nie interesuje. Mam tyle obowiązków, tyle spraw na głowie, tyle tego życia, by je przeżyć, podzielić się nim z innymi, a jest tych ludzi dużo, że w ogóle tak o sobie nie myślę. Na razie ten program uruchamia mnie do tego, żeby o sobie pomyśleć - powiedziała Plotkowi. Minęły dwa tygodnie i identyczne pytanie zadał jej "Fakt". Z tym, że teraz w swojej odpowiedzi aktorka wplotła niespodziewanie wątek młodszego tancerza.

Na pewno nie mam zamiaru podrywać Kamila, bo on ma wspaniałą żonę i szczęśliwą rodzinę, także na to nie licz. My się po prostu bardzo lubimy i chyba się rozumiemy - wyznała dziennikarce z "Faktu" serialowa Grażynka z "Klanu".

Przed "Tańcem z Gwiazdami" zaczęła dbać o kondycję

Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej nie przeszkadza, że jest najstarszą uczestniczką tej edycji programu Polsatu. - Będę w końcu "naj", to jest mój argument koronny. W tym całym towarzystwie - wspaniałym zresztą - mam "naj", bo jestem najstarsza. Wcale nie będę się tego wypierać - mówiła Plotkowi. Nie zgodziła się jednak ze stwierdzeniem naszego reportera, który stwierdził, że jej życiowe doświadczenie i dojrzałość mogą być w programie atutem. W końcu dla widzów, gdy głosują, liczy się też to, co uczestnik prezentuje poza parkietem. - Oj, proszę pana, co pan opowiada? Z młodymi ludźmi w tańcu konkurować? Co ta dojrzałość robi? A ciało? A ciało słabe - stwierdziła krytycznie aktorka. By nie odstawiać, od jakiegoś czasu regularnie chodzi na pilates i basen. Mówiła, że chce zadbać o kondycje, by lepiej się jej tańczyło. Dobra strategia?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na ramówce Polsatu wiosna 2024. Fot. Kapif.pl