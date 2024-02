Aleksandra Żebrowska bez wątpienia wzbudza zainteresowanie w mediach społecznościowych. Aktywność jej i męża, Michała Żebrowskiego, przyciąga sporo uwagi. Wszystko za sprawą poczucia humoru i dużego dystansu do siebie. Tym razem Żebrowska postanowiła odtworzyć jedno ze swoich zdjęć, które swego czasu wywołało w mediach sporo kontrowersji. Więcej zdjęć Aleksandry Żebrowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Aleksandra Żebrowska znowu to zrobiła. Tym razem nie dziecko, a środki czystości

Zdjęcie, o którym mowa, przedstawiało Żebrowską karmiącą swoją pociechę na toalecie. Część fanów była wtedy oburzona tym widokiem. Negatywne komentarze dotyczyły wówczas nie tyle samego faktu, że celebrytka pokazała, jak karmi córkę, ale tego, że fotografia została wykonana, gdy Żebrowska siedziała na sedesie. Gdy część osób gratulowała jej wówczas, że normalizuje karmienie piersią, inni zarzucali jej, że opublikowała fotografię dla rozgłosu.

Polaryzujące zdjęcie zniknęło już z mediów społecznościowych. Żona aktora ma do siebie ogromny dystans, więc kolejne zdjęcie z toalety nikogo w sumie nie powinno dziwić. Tym razem widzimy Żebrowską trzymającą popularne środki czystości niczym dziecko na rękach. Oryginalne zdjęcie jest obrócone do góry nogami. Do tego Żebrowska rzuca czułe spojrzenie na produkty. Bez wątpienia to jedna z ciekawszych reklam.

Aleksandra Żebrowska Żebrowska znów opublikowała zdjęcia z toalety. Internauci podzieleni. 'Zadławiłam się chipsem'. Fot. @olazebrowska/ Instagram

Fani zachwyceni nowym zdjęciem Żebrowskiej

Tym razem fani Aleksandry Żebrowskiej niemal jednogłośnie zachwycili się pomysłem. W komentarzach pojawiła się cała masa głosów chwalących celebrytkę za taki rodzaj reklamy. Niektórzy uznali ją wręcz za arcydzieło. "Najlepsza reklama świata" "Taką kreatywność w reklamach to ja szanuję", "Po pierwszym zdaniu zadławiłam się chipsem" - pisali zachwyceni. A wy co myślicie o nowym zdjęciu Żebrowskiej? ZOBACZ TEŻ: Majdan buszuje w garderobie żony? Żebrowski na pewno. Aleksandra pokazała, co ukradł. "Uciekł, ale w nieswoich"